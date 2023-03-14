清朝乾隆皇帝在位期間曾多次開倉放糧，開拓疆土，開創盛世局面，然而除了文治武功，他還相當擅長詩詞歌賦，一生寫詩超過萬首，對於對聯也很有興致，經常用來考究大臣們的文化底蘊。民間就曾流傳他出巡時曾出一個上聯，但卻無人能對出，殊不知一旁的小乞丐竟輕易對上，讓乾隆刮目相看，當即欽點他為狀元。

根據《搜狐網》報導，乾隆經常微服出巡，某次他帶上大臣嚴祿和一些奴才出門，在大街上突然來了興致，脫口出了一個上聯「一條大道通南北」，而嚴祿的學問不高，只能阿諛奉承，說皇帝的對聯太難，沒有人能對上。殊不知一旁路過的小乞丐聽到後說，「這有何難，我就能對上！」接著不慌不忙說出下聯，「兩邊小店賣東西」。

乾隆一聽，大讚小乞丐的下聯對仗工整，又說「我再出一個上聯，你能對上嗎？」小乞丐說當然可以，於是乾隆又出了一個上聯，「八方橋，橋八方，站在八方橋上觀八方，八方八方八八方」，對於上聯，乾隆頗為得意，還向小乞丐說「如果你能對上下聯，朕就欽點你為狀元」。

小乞丐見眼前此人自稱是皇帝，嚇得連忙跪倒，大聲說道「萬歲爺，爺萬歲，跪到萬歲爺前呼萬歲，萬歲萬歲萬萬歲」。乾隆一聽非常滿意，還稱讚小乞丐是神童，小乞丐也因為這兩副對聯，搖身一變成了當朝狀元。