古代帝王為了抵禦外侮或是擴展國家版圖，不惜發動戰爭，在不少歷史劇中也經常看見將士們穿戴頭盔、鎧甲保護自身的安全，不過兩軍交戰時有許多細節要注意，其中就有規定將士們打完仗後，就算天氣再熱也不能脫盔甲，最嚴重恐賠上性命。

根據《搜狐網》報導，古代將士們身穿盔甲能有效防止弓箭或刀槍的攻擊，提高倖存率，然而沉重的盔甲穿上後可說是冬冷夏熱，尤其到了夏天，金屬容易傳導熱能，讓將士們吃足苦頭。面對全副武裝的敵軍時，有些主帥還會故意不出戰，任由對方曝曬在烈陽下，讓敵軍不戰自潰。

也正因為盔甲沉重、不透氣的特性，古代軍隊規定，打仗後無論天氣再熱都不允許士兵脫下一身盔甲，背後有2大原因，首先是戰士們若冒然脫掉盔甲就難以抵擋敵軍的奇襲，尤其在冷兵器時代，沒有盔甲的保護就意味著離死期將近，因此主帥下令不得立刻脫掉盔甲，為的就是確保士兵能隨時進入戰鬥狀態。

其次是罹患「卸甲風」，眾所皆知，戰士們長時間穿戴盔甲戰鬥，身體散發了大量熱氣和汗液無法及時排出，加上戰鬥過程中，腎上腺素飆升，心跳急遽加快，連帶血液流動加速、血管膨脹，同時戰鬥的疲勞還會消耗大量氧氣，讓人容易產生缺氧情況，此時若冒然脫掉盔甲，身體吹到冷風，汗液的大量蒸發會導致體溫急遽下降，在血管收縮、心臟無法及時調節血液流動和身體供氧量不足的情況下，不僅容易感染風寒，也可能會因為血栓而中風。

古代有多名將領就是因為打仗後急著脫盔甲而下場悽慘，像是明朝開國名將常遇春就是如此，他跟隨朱元璋一路斬敵無數，但曾經多次打仗後就直接褪去盔甲，無奈被寒風襲擊患病，40歲時就英年早逝；此外，戰國時期的魏王豹和唐末名將李存孝也都是因此倒地不起。