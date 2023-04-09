若到故宮博物院欣賞清朝皇帝畫像時，會發現他們的脖子上，都會戴一條珠子串成的項鍊，被稱為「朝珠」，不只皇上會佩帶，就連大臣也是，而朝珠材質依等級區分，例如唯有皇帝、皇太后、皇后才能戴珍珠，而且珠子每串都是108顆，主要與佛教有關，也象徵風調雨順。

根據《人民網》報導，朝珠材質能反映出一個人的身分地位，清代史料記載，皇帝、皇后、皇太后、皇貴妃及妃嬪，皆可佩戴朝珠，而官員則是文官五品、武官四品以上，唯有皇帝、皇太后和皇后才能佩戴東珠，指的是黑龍江流域生產的珍珠，數量非常稀有，而朝珠材質還有青金石、瑪瑙、紅藍寶石等。

而朝珠是清代獨有的禮儀，上朝時才會佩戴，朝珠其實是由佛珠演變而來，所以珠子保持佛珠原本數量，也就是108顆。朝珠每27顆珠子之間串1顆大珠，被稱為「佛頭」或「分珠」，朝珠兩側有3串小珠，每串10顆叫做「紀念」，男性佩戴時雙串要放於左邊，一串在右邊，女性則正好相反，也就是「男左女右」的意思。

另外《博物館學文化》也介紹，朝珠108顆還具特殊寓意，其中12顆代表一年有12個月，24顆象徵24節氣，剩餘的72顆則代表72候，72候是結合天文氣象等的一種曆法，而朝珠上的4個大佛頭，象徵一年4季，皇帝把朝珠戴在身上，表示對上天心存敬畏，並期盼國泰民安。