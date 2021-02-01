媒體人趙少康決定重回國民黨，直言在韓國瑜勸進下，有意參選黨主席。以他豐富的選戰經驗與戰績，及這些年來主持電視談話節目的意見領袖形象，2024參選總統應是合理的推測。

80年代趙少康首次參選台北市議員，就獲得僅次於陳水扁的全國第2高票，獲得台灣南北兩「政治金童」美譽。此後兩人參選連戰皆捷。1993年國民黨政爭，趙少康斷然出走另組新黨，次年台北市長選舉，和陳水扁及國民黨提名人選展開三角競逐，最後陳水扁勝出，但趙帶領新黨，創下北市議會選舉迄今最佳戰績。

趙少康轉戰媒體後，與新黨漸行漸遠，但藉由主持政論節目創造另ㄧ段生涯經歷。去年11月他和陳水扁共同上演ㄧ齣大和解劇碼，當年南北兩位政治金童暢談時事，討論如何化解政壇朝野對立的僵局。阿扁當時曾說，朝野一直尖銳對立，絕對不是辦法。

趙少康透露，去年9月韓國瑜多次勸說他參選黨主席。趙坦言現在情勢像慈禧太后掌權，鼓動1450義和團把理性聲音殺光光，再這樣下去台灣會亡國，所以要出來打倒義和團。去年他和陳水扁聯手演出的和解，如今看來格外有意涵。

趙少康直言，國民黨是最大在野黨，但碰到義和團卻不敢講話，讓善良老百姓更怕了，國民黨、藍軍特別需要一個有力的領袖。眼前他只有選國民黨主席和當黨員兩個選項，未來不排除參選市長或總統任何位置。

趙少康做好回國民黨的準備，也有明確的政治規畫。但耐人尋味的是，國民黨將如何回應趙少康的表態？黨主席江啟臣是否準備好面對這個對手？

看來老趙出的這道考題，可別如同當年韓國瑜掀起的「韓流」，沒嚇垮對手民進黨，反而先考倒國民黨的這群老臣。