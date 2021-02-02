正黃旗趙少康打著韓國瑜勸進的旗幟申請重回國民黨，不排除參選黨主席、台北市長、總統任何選項，讓政壇充滿無限遐想。這位中華民國派帶頭大哥絕非省油的燈，勢必再度點亮台灣政壇。

趙少康昔日被譽為政治金童，開創許多政壇、選舉紀錄，例如：年紀輕輕成立改革派次級團體「新國民黨連線」、主導第一次國民黨分裂成立新黨、辭政務官參選率風氣之先、選台北縣立委囊括23.5萬票應是空前絕後、「三黨不過半」生態老三幹掉老大……即使擁有這些光環，還是掩蓋不住趙少康位居中華民國派帶頭大哥的地位。

當李登輝在中華民國體制催生台灣意識、當郁慕明近年喊的中華民國向「一國兩制」傾斜、當蔡英文喊中華民國台灣，以及江啟臣欲以中華民國做為泛藍最大交集取代「九二共識」……，趙少康在1994年角逐第一屆民選台北市長的辯論會上，向競選對手陳水扁喊「我敢講中華民國萬歲，你敢不敢、你敢不敢」。從政30年來始終堅持「中華民國」國家意識，這下帶頭大哥回頭逆襲，恐怕連老共也拿他沒轍。

趙少康退出政壇轉戰媒體，他有容納不同顏色的雅量，沈富雄、陳文茜都是座上賓，郭台銘器重邀他當競選總幹事，現在聲稱韓國瑜拱他出來，此舉能避免韓粉把他視為郭董人馬而無厘頭的冒犯，無疑地展現高度的政治智慧。至於這位70歲的中華民國派帶頭大哥能否有所作為，且讓我們繼續看下去。