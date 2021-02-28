原本過關無望的「珍愛藻礁」公投連署，困境曝光後，短短數日竟然份數加倍。藻礁連署過關與否很可能成為民眾對蔡政府支持度的風向球。

蔡政府要在桃園觀塘工業園區蓋第三天然氣接收站，環保團體認為會破壞當地的藻礁而反對，並開始推動「珍愛藻礁」公投連署。上周傳出連署告急，如果根據官方標準，要完成近29萬份連署書，如果要達到發起的環團要求的安全份數，需要35萬份，但上周只有12萬份，距離達標甚遠，與此同時，官方也開始發動府院黨與網軍反擊，散播挺藻礁公投就是挺核四、中油的規畫已完全避開藻礁等說法。

不過，意外的是，在藻礁公投能見度提高後，連署人數開始上揚，到上周末已超過20萬份，依照義工的說法，在一個大學的連署點，過去1天得到的份數不到100份，現在可達到千份，他們已喊出50萬份的目標值，一度看來無望的連署變成過關希望濃厚了。

相較於以國民黨為主發動的萊豬公投，藻礁公投連署確實先天上就吃虧，因為對大部分民眾而言，豬肉安全衛生與否，關係著自己與家人的健康，但藻礁是否要保存，卻是一個「事不關己」、缺乏直接感覺的問題，這由參與連署者以大專院校年輕人，所謂的知青、覺青為主即可看出。

而依照過去的政治民調來看，這群人原本就是支持民進黨與反核居多，蔡政府則把第三天然氣接收站計畫與其能源政策及廢核綁在一起，因此如果藻礁公投連署最後能順利過關，某個角度而言，就是原本最支持蔡政府的一群人，也開始「出走」，這對蔡政府而言是一大警訊。