失蹤27天的飛官潘穎諄終於找到了，預料中的結果：為國捐軀了，救難人員列隊向其遺體致敬：｢任務結束了！｣

任務結束了麼？半年內連摔三架軍機，空軍的巡航、護衛、訓練任務會就此結束嗎？中共軍機仍不斷擾台，我空軍健兒就得精神緊繃，24小時待命。

民進黨將責任歸咎於對岸，說就因為中共軍機不斷挑釁，才使得我空軍兵疲馬困、不斷摔機。奇怪哩！人家好端端的幹嘛飛到你家大門口？汽油多沒地方花、撒在太平洋裡好玩？

台海原本可以風平浪靜，兩岸人民原本可以和平相處，海峽這邊非得無事生非，跟在美國屁股後面搖旗吶喊，把對岸當傻子？

飛航是有其危險性，引擎損耗率最大，對岸以2比1來對付你就吃不消，政府有對軍機的汰換關注過？飛官朱冠甍的母親就不會因此哭斷腸了。

｢壯志未酬身先死，長使英雄淚滿襟｣，保家衛國，乃軍人天職，但無謂的犧牲才令人唏噓，F-5E戰機連續失事後，據聞有3飛官申請退訓，對士氣的打擊不可謂不大，噩夢，何時才能停止？

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