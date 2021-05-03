當沖降稅措施年底到期，金管會建議再延長5年。坦白說，把非常措施「常態化」，讓股市「賭場化」，政府的心態與政策目標讓人不解。

長期以來，不論是教科書、投資理論，或政府政策取向，都鼓勵長期持有股票，對股市課稅的國家，幾無例外都對長期持者給予稅率優惠；巴菲特是這個時代全球最著名的長線投資人，他的投資方式也以「價值投資法」而聞名。

相反的是對短進短出的當日沖銷，台股早期是根本不開放，後來以與國際接軌為由開放，但政府還是鼓勵投資人長線投資；4年前則由台股交易量日益減少，甚至擔心流動性出問題，因而開放當沖，希望藉此增加成交量。

現在台股情況如何呢？周一成交量高達近6千億台幣，平均每天成交量都在2、3千億元以上，政府證交稅收到手軟，當初為增加成交量而祭出的當沖降稅，顯然已無必要。當沖降稅措施到期，政理應順勢取消降稅，坦白說，給予延期既無正常性、更乏政策遠見。

這2年來股市上漲、成交量增加，與當沖降稅幾無關係，與經濟基本面、資金面的關係更大，從稅收來看，當沖降稅確實未造成稅收損失，因為成交量大增；但問題是成交量增加與當沖降稅毫無關係，現在搞到每天當沖占成交量比例達3、4成之多，實在非可持續的常態。

讓當沖降稅落日，別把股市搞成賭場吧。