新冠疫情5月大爆發以來，已造成超過1萬3千人確診、460人死亡，在各界對政府防疫不力的強烈指責下，民進黨不免產生權力焦慮感。為了紓解焦慮，企圖再打抗中牌，把矛頭指向大陸，指責大陸趁疫情嚴峻對台展開宣傳戰，「企圖拉下陳時中」。

綠營創造出一個新名詞，叫「以疫謀統」。過去一年多，民進黨政府在大陸疫情肆虐的惡劣環境下，不僅不伸援手，還處處阻撓兩岸的人道援助，大陸於是發明了「以疫謀獨」的批判語詞。

依照國台辦發言人朱鳳蓮的說法，是指「民進黨當局編造各種謊言和藉口四處出擊，其真實目的是『以疫謀獨』，這種將一黨私利，置於民眾健康福祉之上的行徑，必將為民眾所唾棄」。

所以，「以疫謀獨」是民進黨趁著疫情之亂，企圖在國際間宣傳台灣防疫成功的經驗，希望拉攏各國能跟台灣做「國與國的連結」。

如今，台灣的防疫出現大破口，綠營還是「校正回歸」給大陸，他們認為，中共「以疫謀統」對台展開輿論宣傳攻勢，操弄虛假訊息的目的，無非是製造社會對立，重挫台灣防疫指揮系統，並企圖將指揮中心指揮官陳時中拉下台，瓦解民眾對民進黨政府的信任。

中共「以疫謀統」的目的，在綠營看來竟然只是為了拉下陳時中，這也未免太看得起陳時中了，拉下一個陳時中影響不了一個內閣，更影響不了蔡英文的頂層權力，中共有必要為此，就這麼大張旗鼓的打資訊戰、輿論戰、認知戰嗎？綠營格局之小，由此可知。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※