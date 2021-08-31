看到彭博社的這段新聞：「8月份針對全球53個規模超過2000億美元的經濟體進行評比，全球防疫韌性排名中，台灣地區排在第41名，輸給埃及和墨西哥。」應該會讓許多台灣人的自尊心嚴重受損吧！

然而，更要面子的蔡政府，不但不願出面說明或反駁這段新聞報導的正確性，連施打高端一連死6個人的原因，都不願出面說明。不但防疫指揮中心的「五漢廢言」不說，連行政院的「五漢廢言」也不說，兩撥人馬心照不宣、不約而同地沉默以對。

WHO、美國CDC等，都曾提出醫學數據，如果只打完一劑疫苗，防疫能力只達5、6成，要是要在3周內打完兩劑，才能將抗疫能力提高到8、9成，而且不建議不同品牌混打。施打率必須以打完兩劑的人口比例來計算，全民施打率達7成才能產生集體免疫。

但是這些國際醫學界公認的標準，到了台灣這群政治掛帥的防疫官員手裡，就變成了：只要打完一劑就算施打率，達到了3成就算是完成蔡總統所訂定的目標；因為疫苗不足，第一劑與第二劑間，竟然可以間隔3個月！然後又自作聰明地訂出他們的「戰略」：先讓全民都打完第一劑，包括年輕族群，來提升「普及率」，然後再開始輪番打第二劑，也准許能混合打，還吹噓混合打效果加倍！

更可惡的是，人民可以混著打，政府高官則優先施打兩劑相同的進口疫苗。那些高喊「愛台灣、打高端」的綠營官員立委，自己卻偷偷打完兩劑進口疫苗，不吭聲。

所以台灣會從防疫優等生墮落為留級生，究其原因，完全是因為蔡政府官員昧於事實、無視國際標準、妄尊自大自以為是、所訂定的防疫戰略錯誤，所造成的不良後果！

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