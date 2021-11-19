4大公投辯論如火如荼展開，「重啟核四」再受外界關注。堪稱最了解核四的前廠長王伯輝多次表達重啟核四無害的言論，竟遭綠委范雲指責製造謠言，甚至要求台電制止王再發議論。如此行徑出自捍衛言論自由的民進黨人之口，實令人喟嘆，也讓外界再次看清民進黨置理性思辯於無物、「為反對而反對」的嘴臉。

認同「重啟核四」立場人士並非不知核能的風險，而是不願看到台灣一再重演缺電危機。看看2017年815大跳電，當時停電前，全台電力備轉容量3.17%，屬供電警戒橘燈狀態；今年513大停電則是因興達電廠4部機組跳機，台電處長雖稱備轉容量達10%，但私下承認因太陽下山光電沒電，風力也不行了。如不缺電，誰期望拿核能助一臂之力。

更離譜的是范雲。台電人員私下說，要一位退休老員工閉嘴，不僅台電說不出口，也找不到任何法律依據。公投投票前，難不成「范雲們」想拿《國安法》或《社會秩序維護法》威嚇反對者閉嘴？這不僅違憲，更愧對林義雄及蔡同榮等民進黨前輩。

儘管范雲後來改口，說是要台電拿出專業來告訴全民如何看核四，但從核四動工、完成到運轉封存，在廠區待了近16年的王伯輝還不夠專業嗎？他說，核四設計時就有核廢料「自己產生自己存」的規畫，已經預留存放40年的空間。他也質疑，如果蔡政府不要核四，一聲令下不就可以了？或直接關電，核四廠停電半年就毀了，但為何還編維持費預算？

德國反核能，但條件是綠色能源充足下才執行。全世界沒有一個國家像台灣，明明嚴重缺電，風力、水力發電遠水救不了近火，卻還反核反到如此偏執的地步。如今因疫情造成風力發電停擺，用愛發不了電，難道蔡政府想「用愛忍缺電」嗎？