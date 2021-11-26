美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野眾議員等一行17人，在與駐韓美軍共進感恩節晚餐後，搭乘美國空軍C-40C「飛剪」行政專機，於昨晚間10點11分，飛抵台北松山機場。

本月初，美國海軍一架C-40A「快船」行政專機，載送來台訪問的美國參眾議員等，於9日晚間6時許，降落台北松山「空軍基地」。對之，總統府發言人張惇涵表示，基於台美互信及協調結果，並尊重訪賓意願，總統府「沒有」進一步說明。

6月6日，美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文以及昆斯率團訪問台灣，這3位跨黨派參議員，有別於前述搭乘軍用版之「波音行政專機」來台，而是直接搭乘美國空軍C-17「全球霸王III」運輸機，飛抵台北松山機場。

「有美國朋友自遠方來，台灣當然不亦樂乎」，但美國國會參眾議員——也就是美國民意代表，無論他們搭什麼飛機來台，他們本身既不是美國「官員」，也不代表任何美國「官員」。因為依美國憲法第1條第6節第2款，參眾議員「不能」在國會任職之同時，又被任命為美國官員。

基此，當蔡英文總統於26日在總統府接見高野眾議員一行時，媒體紛以「美國官員來訪台灣，會變成常態」之主標，且大幅報導高野之致詞：「這是今年美國國會第3次來台訪問……，相信未來，美國官員來訪台灣，會變成常態」，實不知，是高野眾議員的原文口誤、現場翻譯錯誤，亦或是高野越俎代庖的預言？

誠建議台灣各黨派立法委員們，也儘速比照「基於台美互信及協調結果，並尊重訪賓意願」，向國防部預約「行政專機」，直飛美國領土，公開宣示「台灣官員來訪美國，也會變成常態」！

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