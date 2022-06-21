蔡英文總統的治國哲學，簡單以8個字歸納，就是「以權懾人，以利誘人。」所以，在這樣的基礎之下，只有利益交換，沒有肝膽相照。所謂「士為知己者死，女為悅己者容」，然而在蔡英文身邊的，卻是「有錢能使鬼推磨，有金能讓儒成犬」之流的如陳時中、陳吉仲、吳秀梅等庸官奴臣，當真是蛇鼠一窩，各懷鬼胎。

所以現在的政府裡頭，沒有賢士，只有奴才弄臣。檯面上的執政團隊一字排開，處處可見「過河拆橋是本性，卸磨殺驢無道德，兔死烹煮狩獵犬，鳥盡弓藏箭簇滅」的雙標噁爛政客。

所以有打統編的「牛肉麵」發言人，怎麼可以沒有打統編的「漫畫基地」院長呢？有靠氣質打敗病毒的「神棍」部長，怎麼可以沒有將心比心的「美花」部長呢？有關新聞台的「髒兮兮」主委，怎麼可以沒有發廢文的「網紅」總統呢？有只會哽咽撒錢補貼的「戲精」主委，怎麼可以沒有審查不力怪廠商的「食藥鼠」署長呢？

更重要的是，沒有那些「我台灣、我驕傲」的無知井娃的盲目支持，怎麼能夠有這種「荒謬雙標」的無良執政呢？

說到底，蔡英文骨子裏實在看不起這些英粉的智商，因為這些人太鮮少有獨立思考的能力與邏輯，所以執政者可以有恃無恐。最明顯的例子，就是號稱法學博士的小英能夠說出「派檢警到香港抓人」以及「進口萊豬是讓人民多一種選擇」這種笑話，就知道她把英粉們的智商看得有多低。

蔡英文也一定覺得英粉都沒有求證真相的能力，因為這些人只會盲目跟風，所以只要會抹黑、造假、帶風向，就能讓他們集體失智。最明顯的例子，就是在「台灣隊長」的造勢場合上，面對一群嗨翻的英粉們，蔡英文公開宣稱她的指導教授已經死亡。這種只要稍微Googleㄧ下，就能被揭穿的謊言，蔡英文也說的毫不在意，可見她把英粉看得何等弱智無知。

還有，蔡英文一定都把英粉當成是義和團紅衛兵，因為這些人只有「反中仇中」的信仰，所以很容易被操控。最明顯的例子，就是只要把反對者打成「中共同路人」的黑五類，這些小英粉們就會自動自發的在網路上發動批判，鬥爭，羞侮，辱罵他們。這種明明沒有任何證據的指控，小英卻可以玩得樂此不疲，可見她把英粉看得如何愚蠢盲從。

相較於一些名嘴網紅和1450網軍，從小英身上得了不少好處，這些可憐的英粉們，既沒有吃香喝辣，也沒有升官封爵，一旦夢醒時分，嘎然而醒，只怕會發現自己只是小英用過即丟的免洗筷，孓然一身，一無所有！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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