蔡英文總統誇口要發展台灣生技產業為第二個護國神山，疫苗生產為國家戰略目標，卻選擇從未生產疫苗，沒有疫苗研發團隊的高端生技公司為國家隊，雖表示將依國際標準嚴格審查疫苗生產，但一路走來，政治操作，蠻幹到底，近乎謀財害命。

其一，在科學上，疫苗須做三期臨床試驗，美國FDA公告新冠疫苗申請緊急使用授權，要廠商提出第三期期中檢討的有效性和安全性科學數據，始能據以審查；其二，美國和世界衛生組織均表示，以免疫橋接代替第三期臨床試驗，科學上尚無定論，台灣卻搶先應用，為世界第一。

其三，獲國際認證核可的疫苗，其第三期臨床試驗規模BNT有4萬人，莫德納有3萬人，嬌生有4.4萬人，AZ有2.4萬人，新一代諾瓦瓦克斯有2萬9千960人，而高端疫苗自創第二期擴大型也只有3800人，只做二期，不成熟的疫苗，國際上絕對沒人會笨到拿錢來買。

其四，同是採用蛋白質次單位技術生產的諾瓦瓦克斯疫苗，其發表的結果是這樣的「第三期臨床試驗，3分之2受試者接種2劑疫苗，3分之1受試者注射安慰劑，結果顯示有77人染疫，63人為安慰劑組，14人為疫苗組，疫苗對有症狀感染的保護力達90.4%，且疫苗組的14名患者，均為輕症，對中度至嚴重症狀的保護力達100%，對年長及高危險族群保護力達91%，對英國、巴西、南非和印度變種病毒株，有93%保護力。」高端能提出這種報告？

其五，諾瓦瓦克斯公司於2019年關閉其疫苗工廠，故雖於去年六月完成第三期期中試驗報告，但美國FDA因其生產良率問題，遲至今年7月13日，始給與緊急授權使用。反觀我國一路走來，陳時中如沿街叫賣，在八字還沒有一撇下，前年五月就公布國產疫苗會於2020年生產一百萬劑，繼6月4日預告，高端疫苗進入第一期臨床試驗拼2021年4月上市，一再吹噓，於去年6月10日，高端宣布二期臨床試驗解盲日，衛福部無縫接軌公布緊急授權使用標準，改組審查委員，不公開、不錄影，通過緊急授權，何以如此蠻幹，莫非謀財？

其六，歐盟於去年7月1日起，即實施入境歐盟各國，必須持有已施打二劑歐盟和世衛組織認證的疫苗證明，同月23日，蔡英文率先宣示施打高端疫苗，無視國際間的規範，如今自食惡果。

其七，台灣市場小，疫苗要行銷世界，必須取得世衛組織、美國、歐盟等國的認證，自己閉門造車的認證，誇口要建護國神山產業，這是笑話。

陳時中自嗨，認其整體防疫有85分，疫苗政策有90分，猶如井底蛙鳴，不知天高地厚，高端疫苗產生的惡果已難善了。

我國於2009年公布《公民與政治權利國際公約》，明定非經本人自願同意，不得對任何人做醫學或科學的實驗，政府為迫國人施打高端，事前蓄意不作為採購足夠的疫苗，又杯葛民間捐贈，強迫國人無從選擇而打高端，已構成國家應予賠償的要件，如高端進一步利用國人施打高端後的數據，則表示高端將一百萬國人當白老鼠試驗，高端必須負擔第三期臨床試驗費用。本來有台灣亮眼的醫療技術、有完善設備的醫院，全世界200大醫院，台灣就有14家，乃至全民健保等，十餘年來，屢被世界讚美。我有優秀人才，有新竹生物醫學園區，如進一步整合中央研究院、國家衛生研究院、各醫學大學等，趁疫情爆發，投入資金，則建立生技產業為護國神山，將水到渠成。而蔡英文親自宣示，親自帶領，獻出手臂，護航高端為護國神山的美夢，竟一夕成辱國害民，在我經濟發展史上，已成負面教材，並將與日隨行，惡果難善了，真是可悲。(作者為前農委會主委)

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