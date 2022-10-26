2022年9月30日，中華人民共和國建政73周年前夕，中共中央總書記習近平在中共刊物《求是》雜誌發表〈新時代中國共產黨的歷史使命〉一文，文中所強調的「鬥爭」精神，不僅是中共二十大報告的關鍵熱詞，更意味著習近平第三個任期中，其處理黨務與內政事務、處理美中大國關係，恐有更強烈的鬥爭與對立氣氛。

〈新時代中國共產黨的歷史使命〉是2017年10月18日中共十九大報告《決勝全面建成小康社會，奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利》的一部分。習近平在文章中重申「實現偉大夢想，必須進行偉大鬥爭。」 為了進行「偉大鬥爭」，文章要求中共全黨貫徹「五個自覺、五個堅決」以爭取偉大鬥爭勝利。文章還強調中國「既不走封閉僵化的老路，也不走改旗易幟的邪路。」

毛澤東曾有名言「與天鬥其樂無窮，與地鬥其樂無窮，與人鬥其樂無窮。」習近平自2012年就任中共中央總書記以來，他的政治路線往往能看到許多毛澤東的影子。2021年9月1日，他在中共中央黨校中青年幹部培訓班開班儀式致詞強調要「丟掉幻想、敢於鬥爭」就和1949年8月毛澤東在中共建政前提出的「丟掉幻想、準備鬥爭」相呼應。

而習近平的「敢於鬥爭」延續了中國共產黨的政治文化傳統，突出「他我之分」，點明「矛盾歧異」，更在「習核心」、「兩個確立」、「兩個維護」相繼寫入黨章後，更揭示了「習核心」路線戰勝「他者」路線的意圖。

「兩個確立」指的是「確立習近平同志黨中央的核心、全黨的核心地位，確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。「兩個維護」則是「堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導」。這意味著習近平的權力得到更進一步地鞏固。

觀察習近平10年執政，習近平先後透過黨內打貪、整風，取得黨機器的主導權；在經濟上實施國進民退，緊縮民間數位金融業務，把產業、金融與人民個資牢牢掌握在黨機器手中；在言論上整頓互聯網產業、嚴管影視音內容與藝人言行，緊縮不同意見的露出與傳播，其結果所導向的絕非中共十八大初期，外界對習近平可能採取「開明專制」的想像；可預期的是，中共二十大期間，權力進一步得到鞏固的習近平，將會採取更高度的極權體制。

我們也要注意到，習近平的鬥爭不只是對內的，也會反映在中國對外關係的鬥爭。有鑒於二十大所揭櫫的「中國式現代化」，宣稱要為人類實現現代化「提供新的選擇」。這就代表著「中國模式」與「習近平新時代中國特色社會主義制度」既要走有別於西方的道路，還要進一步將「中國標準」擴散並推向主導國際政經秩序的地位。

從中共外交部黨組在二十大閉幕後立刻在24日召開擴大會議，要求「持續發揚鬥爭精神、增強鬥爭本領」就能發現，未來美中戰略關係中，中國或許會在對美談判中承諾一些貿易條件地開放，或者在全球環境治理上可能有些合作，但在科技產業競爭、區域安全競爭以及中國與西方價值競爭這種攸關核心利益的議題方面，中國的態度應會是，能談就談，但中國要走自己的道路；如果談不攏，中國也要走自己的道路。由此觀之，「戰狼」外交路線將會持續，而中共與西方深層次的對立恐怕難有折衷。

（作者為海基會前董事長）