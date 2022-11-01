從來沒有一位候選人，需要用自問自答的方式來證明自己當官時的施政好棒棒。陳時中競選團隊公布的「防疫12問」，讓人很明顯感受到防疫成績已不再是陳時中的光環，而是罩門，為了救選情才出此下策。陳時中原想反守為攻，偏偏「防疫12問懶人包」成了謊言包，反而加深仇恨值。

陳時中的防疫第1問，就是他從未講過萬華是疫情破口，然而這話出自衛福部次長石崇良，等同衛福部認證萬華病毒。當時陳時中聲望正高，強勢回應「3+11」決策沒會議紀錄，對萬華人沒有一句道歉。要選台北市長的起手式就先到萬華致歉，現在選情急了，不管怎麼辯解，萬華人這筆帳還是會算在陳時中頭上。

陳時中的防疫第4、5、6問，東拉西扯就是要說明絕沒有為了護航高端、擋慈濟採購疫苗及擋BNT疫苗。這三問串在一起，沒有說明高端炒股疑雲，更不敢說出陳時中就是防疫「抗中保台」代表人物，否則怎會有先打掉東洋，再把BNT疫苗說得一無是處，且因包裝不能有「復必泰」3字，導致疫苗採購延宕，引發外界質疑的「謀財害命」。

更令外界質疑的是疫苗合約公文要保密30年，因為陳時中已招架不住，在競總密會衛福部長薛瑞元與指揮官王必勝的隔日，高端就突然公布政府採購價為40.3億元，平均每劑價格840元，此舉反而打臉第7問保密爭議。陳時中一直把疫苗採購價列為最高機密，為何在薛陳密會後又可以公布？

陳時中防疫12問有如12騙，盡是扯謊，鬼話連篇。這種自曝其短的防疫12問，只會讓選民更厭惡，同時提供對手即將登場的辯論會火力。