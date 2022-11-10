搶救選情，北北基桃民進黨市長候選人大撒幣，聯手推出「1200首都通交通月票」共同政見，將從現行雙北月票1280降到1200元，使用範圍新增基隆、桃園，運輸工具加碼納入台鐵、機捷、國道客運與YouBike。每年需編列35億預算，由中央買單。行政院長蘇貞昌允諾透過補助方式，鼓勵地方政府大力推動。

1280定期月票的全稱是「雙北公共運輸定期票」，適用範圍包括雙北的捷運、公車和YouBike，2018年4月「首發」，迄今已4年半。選戰開打後，台北市長候選人蔣萬安、桃園市長候選人賴香伶和張善政，也都分別都提出1280政見2.0版。從1280吃到飽1.0版到2.0版，民進黨候選人嗤之以鼻，行政院一毛不拔，也不置一詞，如今，選情告急，病急亂投醫，甘為跟屁蟲？

民進黨「聞過則改」，願意窮洪荒之力，用國庫補貼各縣市公共運輸，我們舉雙手贊成。至於預算問題，只要民進黨追繳護航採購高端疫苗的錢，足以補貼「首都交通月票」的35億。若是將前瞻計畫裡軌道建設胡亂揮霍的4200億預算「返回」國庫，補貼全台交通月票，更是綽綽有餘。再不然，撤回2022向美軍購的8000億預算，不但可以緩降兩岸緊張情勢，更足以支撐民進黨撒幣執政，直到天荒地老呢！

蘇貞昌信口開河，鼓勵全台地方政府大力推動交通月票，卻不知中南部各縣市公車嚴重虧損，車體老舊，脫班嚴重，偏鄉地區聯外交通困頓，民眾行不得也，連就學就醫都倍覺困難，民眾早已被迫習慣以摩托車代步，就算全面推動1200吃到飽，缺乏完善的公共運輸系統，民眾看得到吃不到，徒增失望和相對剝奪感！

反正，民進黨信口開河，要不，乾脆將高鐵也納入交通月票1200的適用範圍，造福各縣市通勤竹科地區的民眾。不知蘇貞昌意下如何？

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