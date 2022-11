俄烏戰爭讓美國在國際「搧陰風,點鬼火」的角色原形畢露。

最近網路出現一則貼文:如果抓黑螞蟻和紅螞蟻各一百隻,放在同一個玻璃瓶裡,瓶子靜靜不動時什麼事都不會發生。如果拿起瓶子用力搖動幾下,然後放回桌子上,螞蟻們會立刻互相殘殺。紅螞蟻認為黑螞蟻是敵人,黑螞蟻認為紅螞蟻是敵人,雙方相互撕咬死傷殆盡,最終少數存活的必也傷痕累累。

拿這個例子來形容美中台關係:瓶子裡的兩群螞蟻就是兩岸,死命搖瓶子的當然是美國。接著請思考以下兩個問題:1.美國可能不搖動瓶子嗎?2.一旦搖動瓶子,兩群螞蟻可能不相互撕咬嗎?

這就是兩岸難以避免的未來。儘管答案如此直覺,徵兆如此明顯,為何許多台灣民眾還期待美國介入兩岸問題?

或許民眾之所以被迷惑,原因是知識水平低落。因而只要提升全民的教育水準,公理、正義、真相終有彰顯的一天。我始終這麼認為,直到看了《第三帝國的興亡》(The Rise and Fall of The Third Reich),這想法才開始轉變。

若說民族的優秀,日耳曼即使排名不是全球第一,大約也占前三。他們聰明、努力、團結、講究誠信、自重自律,又擁有強悍的民族性。自然而然我心底冒出一個疑問:如此優秀的日耳曼民族,二戰期間怎麼會受到希特勒的擺弄?

希特勒從一個貧民、流浪漢、士兵出身,在頗為注重「身分」的德國社會,最後竟成為有史以來最瘋狂,影響人類歷史最巨大的獨裁者,這段過程不令人好奇嗎?

基於好奇,我仔細研究《第三帝國的興亡》,看到後來才明白,人民不分優劣與教育背景,絕大部分都是盲從的庸眾。這本書的作者是威廉.夏勒(William L. Shirer),他是美國在二戰期間派駐在德國的記者。第三帝國興起時他全程在德國,多次聆聽希特勒激情、誘惑人心的演說,見證希特勒從落魄政客變成「帝國元首」,非常清楚當時德國社會與人心的轉變,甚至跟著德軍一起進入巴黎,在德國官方宣布以前,美國人就透過他的廣播得知法國不戰而降。

讀完這本巨著,我深刻地體認到整個納粹德國,上上下下所有人當時心理的轉變;也明白為什麼如此優秀的日耳曼民族,會允許希特勒成為操控眾人生殺大權的獨裁者。

以威廉在德國的觀察,德國人之所以崇拜希特勒,主要原因是納粹操控了媒體──限制哪些新聞能登、登的內容又是什麼;以及操控了教育──教導年輕人什麼是德國精神、什麼是國家意志。就因為納粹將魔手伸入媒體與教育,使得一個曾經擁有悠久歷史,文化水準又極高的日耳曼民族,思想觀念與文化水平產生極其噁心的退化,並且在希特勒瘋狂的領導下,幹下人類史上最醜陋、最無人性、最殘酷惡毒,集體屠殺猶太人的暴行!

當時大部分的德國人,只能看到獨裁政權選擇與過濾的新聞,若非身處其間很難令人相信,許多衣冠楚楚、受過高等教育的高級知識分子,竟也在不斷重複謊言的欺騙下,對許多顯而易見的事件有全然錯誤的認知。

看到這你應明白,政府若能有效地操控教育與媒體,知識水平再高的人民也很容易成為庸眾。這種類似洗腦的工作,近代更賦予「認知戰」這個冠冕堂皇、戰鬥力十足的名詞。在認知戰的大纛下,如今政府可以義正詞嚴、堂而皇之地進行教改,進而收買、打壓,以及控制媒體。再以台灣現今的政治生態與環境,有可能避免少數手握大權、腰纏萬貫,高坐廟堂之上的統治階層操縱民意?想到納粹黨帶領全德國人民走向毀滅的史實,誰敢寄予厚望?

