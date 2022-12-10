民進黨魁改選，蔡下賴上的格局，似乎成為蔡英文跛腳的開始。然而，對賴清德而言，府院黨的相互掣肘，若導致中央政令出不了總統府，自家總統的衰敗，豈能在大選占到便宜？因此，無論是否出自真心誠意，在黨內無敵手的前提下，「尊蔡共好」，勢必將成為賴清德接掌主席後的主旋律。

賴清德的傲骨，清楚呈現在過去的言行。民進黨於2018年九合一慘敗後，自認可挽救頹勢的他，寧可冒著政變罵名，也要公然挑戰蔡英文。2019年總統初選挫敗，事後又在黨內訴諸團結的壓力下應允擔任副手，從人性角度來看，這段進退由不得我的歷程，必然消磨意志，對於「英派」也難免五味雜陳。

但對賴清德來說，此時參選主席雖然有先發制人、避免任人宰割的考量，但打贏2024終究才是戰略目標；眼前的一切戰術，都必須是圍繞戰略而行。此刻的民進黨既已兵敗如山倒，地方版圖潰縮到僅剩南台灣，府院黨若還無法連成一線，甚至相互牽制，賴清德豈有可能全黨皆弱我獨強？

再者，歷史經驗證明，總統與黨內總統候選人往往是生命共同體。就像陳水扁貪汙弊案纏身，使得謝長廷高票落選；執政失能的馬英九，則讓國民黨即使歷經換柱也無力迴天。假設蔡總統決策無法貫徹、政局動盪，這當然也會成為賴清德的包袱。

隨著今年九合一選後政治局勢驟變，歷經幾年沉潛的賴清德，或許也已深刻體悟到「手把青秧插滿田，退步原來是向前」的道理。因此，從客觀情勢到內在心境，賴清德有必要期待蔡英文跛腳嗎？至少在選舉階段，答案是否定的。