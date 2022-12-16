民進黨主席補選登記截止，副總統賴清德展現全黨眾望所歸態勢，最終英系操盤手洪耀福並未推派競爭者角逐。可以這麼說，蔡英文因敗選辭黨主席，退了這一步，賴清德能盼得未來海闊天空？

當然，英系或有不甘，原本老早布局鄭文燦入列接班梯隊，卻因疫情推遲，再因桃園市長提名人選不當中箭落馬，甚至連鄭文燦自己台大國發所論文抄襲遭撤銷碩士學歷，讓原本閣揆、黨主席都呼聲甚高，瞬間幻化成黃粱一夢，賠了夫人又折兵，全部落空，打亂了後蔡英文時代的接班布局。

蔡英文第一時間雖然慰留行政院長蘇貞昌力求穩住大局，看來黨內雜音不小，擋也擋不住換蘇的聲浪。本來嘛，今次敗選更甚2018，當年黨主席、黨秘書長、行政院長三個人全下台，蘇貞昌真有臉也不該接受慰留，更何況搞成被逼退的難堪下場，這位史上做最久的閣揆，政績一敗塗地，他走不走還嘴一句「賴清德選黨主席有利有弊」，讓王世堅多罵一聲「賴著不走全是弊」的臭名。政壇所謂「上台靠機會，下台靠智慧」，民進黨完全執政，寵壞了醜態畢露的蘇貞昌。

蔡總統雖然在憲政體制下擁有閣揆提名權，但是民進黨畢竟有派系共治的傳統規矩，派系嗆聲要蘇貞昌走人，蔡總統硬要留蘇，面子上難看；派系既然向賴清德靠攏，將來由誰來頂住大選年「戰鬥內閣」的壓力，禮貌上徵詢新任黨主席，才不至於黨政雙頭馬車。

蔡賴配3年來走得心驚膽跳，「兩個太陽」互相爭輝，即使兩人心有千千結，終究有日升、日落的一天。賴清德「尊蔡路線」下，摸著石頭過河，賴清德幾次不小心「想走自己的路」，跑美國、跑日本都不慎踩雷，最近跑帛琉終於頓悟，刻意多次呼應蔡總統「中華民國台灣」、「四個堅持」的兩岸路線，重新詮釋「務實的台獨工作者」，解釋「台獨和台灣獨立」意義有何不同……

說實在的，從陳水扁、蔡英文身上看得到民進黨騙票的套路，賴清德為了這張撕不掉的台獨標籤，著實煞費苦心，陳水扁從「四不一沒有」走向「入聯公投、一邊一國」，蔡英文從維持現狀走到民主獨裁，賴清德上位黨主席便能海闊天空？！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※