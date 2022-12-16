民進黨立委陳亭妃16日在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，陳亭妃直言，今年在多數縣市民進黨黨內初選沒收，結果選舉慘敗，「基隆、新竹等縣市都已尊重市長意志為由，取消初選，屏東我想如果潘孟安縣長能選擇的話，他也會說不要初選，直接提名，但是不敢。」

陳亭妃強調，「南部地方如果取消初選，就會造成很大的影響，因為南部地方的參選人各個都驍勇善戰、磨刀霍霍等待，所以若是直接沒收初選，我想選民應該也會瘋了。」

陳亭妃感嘆，自己從政25年，初衷從未變過，也沒有停頓休息的一天，因為這是民眾給予的責任，所以要拚盡全力，陳亭妃自嘲，「人家說如果找到好的先生，就可以少奮鬥好幾年，但我覺得還是要靠自己。」

最後，陳亭妃向民進黨再喊話，黨內應該利用這次機會好好痛定思痛，重新整軍出發把愛台灣的人找回來，讓人民看到綠營的團結，而不是讓人覺得現在的民進黨不如當初草創時期，這也是許多黨員擔憂，要努力讓中間選民感受到，讓他們回到民進黨懷抱，是大家共同的目標。

另外，對於前立委郭正亮大膽預言立委林俊憲會是下一任台南市長參選人，陳亭妃則對此不以為意表示，「選民不是誰可以控制的。」

陳亭妃表示，郭正亮的評論是認為2024就是賴清德當總統，所以賴清德一定會全力介入地方，「但我想一個總統會這樣介入地方、破壞地方結構，去力挺特定候選人嗎？那我們這些跟他一起打天下的同事呢？」

她認為，這些預言、評論都言之過早，「而且選民也不是誰可以控制的，除非他們覺得說台南不要初選，要給誰就給誰，那我沒話講。」