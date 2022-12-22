副總統賴清德表態參選民進黨主席，吹響2024總統大選號角，未來可能的對手包括台灣民眾黨主席柯文哲；國民黨則以新北市長侯友宜和國民黨主席朱立倫被點名較可能參選。對此，國民黨前主席洪秀柱就表示，「國民黨2024的總統候選人，需要透過一個不傷和氣的初選機制來產生，而因為侯友宜的民調最高，如果透過初選，當然有很大的機會出線」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，對於國民黨2024總統大選的人選，洪秀柱認為，還是需要有一個公平競爭的初選機制，找出最適合、最強的候選人，洪秀柱更強調，「而且這個初選還不能傷了黨內的和氣，這是最重要的一環，看起來也會是最困難的地方」，不過洪秀柱坦言，「只要公平，不像上一次的大選初選規則改來改去，應該就有機會做到」。

該份報導更指出，洪秀柱直言，現在國民黨就是以新北市長侯友宜的民調最高，「因為侯友宜的民調最高，如果透過初選，當然有很大的機會出線」，至於此舉是否會背上「落跑市長」的稱號，洪秀柱說，「這不會是大問題，因為太多前例了，加上侯友宜也不算落跑，他連副市長在內，他已經在新北服務12年了」。