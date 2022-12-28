國防部長邱國正28日拜會國民黨立法院黨團，說明「兵役延長一年」案，並與黨團總召曾銘宗等人交換意見。（姚志平攝）

國民黨立委曾銘宗表示，本來就沒有溝通，國民黨團今天才要溝通，他們連內部都沒溝通。（本報資料照片）

蔡英文總統昨天中午邀集執政黨立委便當會，討論兵役延長政策，卻有立委私下抱怨，政策定案後才來溝通，感覺好像過場、被迫背書；國民黨立委曾銘宗表示，本來就沒有溝通，國民黨團今天才要溝通，他們連內部都沒溝通；立委洪孟楷則表示，兵役是需要改革，讓役男有更良好訓練，裝備武器有效利用時間，讓兵源素質提高，但國防部要有好的規畫。

針對兵役政策拍板後國防部才溝通，曾銘宗說，本來就沒有溝通，國民黨團今天才要溝通，他們連內部都沒溝通，國民黨團表達抗議，曾銘宗證實，國防部國會聯絡人昨天下午打電話到黨團，稱今天中午要拜會相關委員，說明兵役改革，國民黨團表達歡迎。

洪孟楷則說，到底是真正因應台海形勢兵役問題，還是幫兵役延長做擦脂抹粉，會不會是夏令營、冬令營，對於兵役改革支持，但要合理有效、專業的國防訓練，如果沒有達到，應該要求各部會提出更嚴謹的方案，不要讓役男生涯規畫受損。

洪孟楷指出，昨天蔡英文總統承認兵役延長討論了2年，但連執政黨委員也是昨天拍板定案，中午才吃飯溝通，民進黨的委員是站在人民這邊，還是站在政府官員那邊？監督政府官員，還是為政府官員背書？民進黨委員昨天在餐會吃了什麼飯，聽到什麼，是全部都要埋單？還是有什麼討論空間？在野黨一直要求政府說清楚，但最後一周使出來，卻拿出這樣的版本，沒有討論空間，對得起台灣人民嗎？