台灣近日接連發生行人遭車輛撞死意外，引起國人對行人路權的重視，不過我駐希臘代表處去年12月30在官方臉書發文批評希臘人行道常有障礙物，並稱：「在雅典當行人不是件容易的事」，反遭網友批評「比爛」。外交部發言人歐江安今天表示，會提醒外館小編貼文要更謹慎，畢竟是代表政府機關立場，不能發表個人想法。

駐希臘代表處原先貼文指出，最近台灣在討論行人路權，上班途中就隨手拍了代表處前的「人行道」給大家參考，常常走一走就會有樹跟障礙物擋在中間，只好走到馬路上，可是說在雅典當行人不是件容易的事。不過在遭到網友批評之後，駐希臘代表處也在原文下方道歉。

歐江安表示，外交部總部對於駐外館處臉書帳號的立場是，雖然可以發揮創意，但是小編不可以用私人立場來發表個人見解。外館小編使用的平台，畢竟是屬於駐外館處對外溝通的工具，代表政府機關的立場，不能代表個人立場或發表個人想法。

歐江安強調，外交部會再度提醒敦促所有外館小編，貼文前思慮要更加周延，要顧及民眾的感受。