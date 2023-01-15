日本首相岸田文雄、外相林芳正、防相濱田靖一在完成訪英、法等G7成員國行程後，赴美與拜登總統會談，拜登讚許日本增加防衛支出，並表態支持日本防衛。稍早兩國外長與防長舉行「2+2」會談，會後發表聯合聲明，反對中國企圖透過武力片面改變東海現狀，及解放軍將南海島嶼軍事化的行為，加上岸田訪英時，與英國首相蘇納克簽署允許雙方相互駐軍《准入協定》，岸田政府已明顯轉向鷹派立場，將對東亞緊張情勢平添更多不確定因素。

日本成為美國的矛

岸田向拜登說明日本新版《國家安全保障戰略》的「防衛三文件」，承諾逐年拉高防衛預算，在2027年達到日本GDP2%，與北約（NATO）的歐洲夥伴看齊，拜登承諾協助日本建立飛彈「反擊能力」，並背書岸田的防衛政策，強調將完全履行對日防衛的責任。

在新的美日同盟框架下，日本將改變目前以攔截飛彈為主的防空策略，轉型為美軍正推動的「整合防空反飛彈」策略。此外，雙方將在太空及先進科技領域合作，以因應中國在衛星發展上取得的快速進展。岸田文雄、林芳正與布林肯國務卿在美國國家航空暨太空總署（NASA）簽署《美日太空合作框架協議》，將「太空」納入《美日安保條約》第5條的適用，未來任何國家在太空針對美、日任何一方的攻擊，將被視為對雙方的攻擊。

在「拜岸會」後的「聯合聲明」中，東京決定購買數百枚美國「戰斧」巡航飛彈，此為過去日本防衛裝備所未見，自衛隊將走上攻擊型的武裝力量，為美國承擔「矛」的角色。揚棄「專守防衛」政策後，自衛隊將加速與美軍一體化，分擔制衡解放軍的責任。

自衛隊成為美國在印太區域應對中國軍事挑戰的勁旅，使日本成為「台灣有事」時的前線，尤其是沖繩所在的西南群島基地化，將升高沖繩島被捲入戰爭的風險，沖繩人重新燃起3萬島民為「沖繩戰役」而犧牲的歷史記憶。沖繩不願重蹈覆轍，美、日如何說服沖繩人，政治難度不小。

拜登矢言「美日同盟現代化」，白宮國安會發言人柯比表示，「日本正加緊行動，跟美國步調一致」，此相當程度肇因於中國崛起帶來的挑戰及日益惡化的台海局勢。「拜岸會」重申維護台灣海峽和平穩定的重要性，再度強調此為「維繫國際社會安全與繁榮無可或缺的要素」。

中日關係難以穩定

岸田並在約翰斯霍普金斯大學高級國際問題研究院，以「日本在歷史轉折點上的決斷」發表演說，將強化防衛力定位為「美日同盟歷史上最重要的決定之一」。「岸田外交」對美日同盟的改變，遠甚於「安倍外交」，出乎北京對一向「友中」的「宏池會」掌門人岸田領政日本的意料。

岸田在華府的演講中，重申將對中國「言所當言」，要求北京採取負責任的行動，並將努力推進構建「具有建設性的穩定的關係」。岸田希望維持與中國大陸的高級別對話關係，但若將「對話」視為緩兵之計，爭取強化美日同盟與自衛隊由「盾」轉型為「矛」的時間與空間，大陸將興趣缺缺。

北京初步反應相當溫和，外交部發言人汪文斌12日表示，「美、日開展雙邊軍事合作應確保不損害第三方利益，不損害地區和平穩定」。但北京心知肚明，美、日聯手對抗中國儼然成形。大陸若失去改善中日關係的動因，岸田想實現穩定的中日關係，無異緣木求魚。若中日關係失速惡化，東亞和平將無以為繼，安倍的「台灣有事即日本有事，亦即美日同盟有事」可能一語成讖。

走出「專守防衛」的日本能否有效「事前嚇阻」中國，充滿不確定性，卻可能助勢中美對抗升高，雙方失去跳脫修昔底德陷阱的機會。如此將使美國戰略暨國際研究中心台海兵推成為現實的印太場景，屆時不論勝負誰屬，台灣人與沖繩人必是最大輸家。