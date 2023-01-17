賴清德接任民進黨黨魁。英國金融時報評論，賴主張務實的台獨一說，傷害已造成，賴清德要想角逐大位，現在就要開始讓美國相信他是個可以信任的人。還有美國官員表示，華府擔憂賴清德及其顧問對國際或兩岸事務的經驗。「當你聽到他宣稱台灣是獨立國家時，難以讓人放心」。

其實，賴清德爭取大位的障礙，根本不在於他台獨的立場，而所謂「務實的台獨工作者」，更是他爭取美國支持的「法寶」。

冷戰以來，美國隱性支持台獨的立場，從未改變。這點，只要頭腦清楚的人，細讀「美中三公報」、「台灣關係法」、「六項保證」等涉及中美台三角關係的文件，都能明白：台灣是美國制衡、「卡脖」中國的籌碼，焉能任由台灣回歸祖國懷抱？賴清德的「務實台獨」說，正中美國下懷！蓋，美國歷來對華政策正是「務實的台獨」，而賴的「務實」，識時務、幹實事也，是進一步向美方表態：我該怎麼務實地執行台獨，全聽您的指示辦理！

賴清德擔任副總統以來，「言必稱蔡」，有關兩岸政策的說詞，也是「蔡規賴隨」。然而，細審過去6、7年蔡英文的兩岸政策主張，基本是「美規蔡隨」，何來「蔡規」？萊豬進口，隨美，自毀護國神山，隨美，國防戰略，聽美，軍購，隨美，如今連進口嚴重違背人道的布雷系統和地雷都聽美國的！民進黨完全執政，「美規蔡隨」，賴清德若是「蔡規賴隨」，縱使選上總統，不過是繼位蔡英文的「兒皇帝」罷了！

美規蔡隨，蔡規賴隨，中華民國台灣的獨立主權何在？美規台隨，美國不用的地雷，台灣買，美國不布的地雷，台灣布？全體國民的福祉何在？賴清德主席真要爭取大位，向人民證明民進黨愛台愛民，就請帶頭反對軍購布雷系統！問題是，美規蔡隨，不隨蔡規，就是不隨美規，務實的賴清德，哪來的膽？

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