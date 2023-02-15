發生嚴重「缺蛋」重大民生問題，難怪民眾會認為「飛彈」不如「雞蛋」！隨著蛋價再創歷史新高，暴露出蔡政府連民生問題都反應嚴重落後。現在是不缺「飛彈」卻缺「雞蛋」，這「蛋荒」亂象讓民眾哭笑不得。

蛋價漲、蛋架空，不知蔡政府有感？還是跟民眾認知在不同的平行時空？看見農委會官方資料顯示，雞蛋供應量、生產的蛋雞都比上期少，日缺約45萬顆。其實缺蛋問題持續已久，難道官員都是這樣後知後覺？

反觀，現在蔡政府要求中科院全速加開16條飛彈產線，年產量破千枚。難道是代表蔡政府對基本民生問題根本不放在心上？只會向美無條件允諾，被迫一次性編足886億預算買彈。結果耗費老百姓血汗錢買一堆飛彈，如今發生「缺蛋」狀況卻又要老百姓多掏錢自行搶蛋。這會不會太欺負老百姓？

若不趕緊為民「生蛋」，一切都是空談。面對民眾日常生活用蛋基本需求量，這是考驗著蔡政府後續「進口蛋」的把關能力，若無法有效為全民再把關好日本「核蛋」與禽流感疫區「疫蛋」的流入，恐讓民眾再次看見蔡政府施政的無能表現。

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