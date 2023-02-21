蛋價日前漲回批發每台斤52.5元歷史新高，雞蛋貴又買不到亂象重演，不少藍營民代也陸續分享雙北各區超市超商買不到蛋的在地直擊畫面。國民黨發言人李明璇今(21日)提到，昨天在百貨公司看到一盒305元的雞蛋，直呼真的夭壽貴。她今天不放棄地到行天宮捷運站附近的連鎖超市找蛋，店員阿姨從倉儲裡調了一盒給她，還悄聲說：「我們分時段賣，不然不夠賣啊！」讓李明璇感激之餘驚呼，走後門才買到一盒62元的國民蛋。

李明璇今在臉書發文表示，寶貝女兒小愛比現在除了吃寶寶粥，自己還習慣做一碗蒸蛋讓她配著吃，偏偏有蒸蛋她就能吃得津津有味，沒有蒸蛋她就不要不要給媽媽看。小孩子吃飯這件事，真的是爸媽的煩惱⋯「所以我家的冰箱，雞蛋絕對不能斷貨！」

李明璇提到，蛋已經一陣子不好買了，她還拜託家人到傳統市場幫忙搶，白蛋一斤60、紅蛋一斤都漲到92塊了，重點是還不一定有。所以她昨天特別到百貨公司的超市，「遠遠看冷藏區有蛋耶！立馬手刀衝過去！⋯我傻眼！竟然一盒305元，真的夭壽貴！」平常一盒90～130元的洗選蛋全都賣光了，只剩這個選擇。「所以某些人說得對啦⋯明明就有蛋，而買不起蛋是你的問題。」

「嗯，我沒有放棄！」李明璇說，剛傍晚六點錄完中廣論壇後，走到行天宮捷運站附近的連鎖超市，因為第一次光顧這間門市，晃了幾個走道沒找到蛋品區，就去詢問正在整貨的店員：「阿姨不好意思，請問雞蛋放在哪裡？」這位店員阿姨突然左顧右盼，再小聲的跟另一位弟弟店員使眼色說：「去後面拿一盒給這位小姐。」然後轉身對她說：「拍謝啦，我們分時段賣，不然妳也知道不夠賣啊！」

「Oh My God！我竟然經歷了買蛋走後門？」李明璇驚呼，有路人看到這一幕，紛紛詢問可不可以也讓他們買一盒，差點擠進去人家的倉儲區。李感嘆，接過一盒62元的國民蛋，感激涕零，小愛比可以繼續吃蒸蛋了，同時也慶幸自己，昨天沒衝動買下一顆30元的蛋⋯