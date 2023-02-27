台灣爆發缺蛋危機引發民間熱議，農委會主委陳吉仲23日表示，擬先從澳洲等地專案進口500萬顆雞蛋，並向加工業者調度雞蛋、冷鏈庫存調節機制，盼3月初可穩定供蛋。但農委會26日送到立法院的專案報告中，「澳洲」兩字卻消失了，並未點名要向哪一個國家進口。媒體人朱凱翔對此直呼，民進黨都下車了還有人要拗，那就鼓勵他繼續千萬別停，讓他在脫離百姓日常、挑戰庶民經驗的路上一去不回頭，缺蛋這局勝負已定。

朱凱翔今(27日)在其臉書粉專「不演了新聞台」發文表示，台灣爆發缺蛋危機，引發民怨，農委會主委陳吉仲23日則表示，擬先從澳洲等地專案進口500萬顆雞蛋，並向加工業者調度雞蛋、冷鏈庫存調節機制，盼3月初可穩定供蛋。未料，農委會昨(26)日送到立法院的專案報告中，「澳洲」卻消失了，並未點名要向哪一個國家進口，引發網友熱議。

「我為什麼不再談蛋？因為不需要，這局勝負已定。」朱凱翔強調，民進黨都下車了，還有人要拗，那就留言鼓勵他繼續，千萬別停，讓他在脫離百姓日常，挑戰庶民經驗的路上，一去不回頭。

網友表示「缺的不是蛋，而是德。漲的不是價，是民怨」、「不見澳州？難道是暗藏『福蛋』？」、「所以500萬蛋將由哪裡進來？可能又是有問題的蛋嗎？」、「因為最壞情況要跟那個進口」、「側翼表示不缺蛋，政府表示成立準備方案應急，看來有一邊在說謊XD」、「不再蛋定了」、「不是不缺蛋，那緊急進口500萬顆蛋是要做什麼」、「陳吉仲記得要有產地證明」、「全世界哪有幾個國家隨時有那麼多的蛋可以出口？」