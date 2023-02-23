美國總統拜登近日被傳驚吐「毀滅台灣計畫」，引發國內熱議。與此同時，外交部長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄前往華府美國在台協會總部出席台美國安會談，並留下滿臉堆笑揮手的影像。。媒體人黃揚明22日在《頭條開講》節目表示，重點是能不能得到對中華民國有利的實質內容，而不是兩人的擺拍作秀。他質疑，美國人真的有允許你把會談訊息提前洩漏嗎？別為了民進黨的選舉利益，反而讓我們的國家利益往下掉。

黃揚明表示，吳釗燮跟顧立雄到美國的AIT，新聞標題說「第一次到華府！」華府是政府機關，AIT要不要算是政府機關，是有一個模糊地帶，當然是外交部長能夠到達一個最核心的，即便是邊陲，已經是美國有官方色彩的機構裡面最核心沒有錯，我們都要肯定這個突破。可是重點不是你的突破，重點是你可不可以在這裡面，得到對台灣、對中華民國有利的，實質的內容。

「不是突破在你外交部長跟顧立雄的作秀上面！」黃揚明強調，這次看到一些新聞照片，因為媒體在那邊拍，那些美國的官員代表每個都臭臉！然後我們「啊～歡喜啊～好開心！我們來到美國了！」（主持人馬千惠：我們在那邊擺拍，那其實是擺出來的啊！）所以美國人有一點「蛤？你們把我們這邊當秀場啊？」有一種被利用的感覺！

黃揚明直言，所以變成什麼？外宣轉內宣！這一次包括連訊息都提前洩漏，美國人真的有允許你把這個訊息公開嗎？所以有一些我們長期培養出來跟美國的默契，很有可能為了這些官員的自私自利，或是民進黨的選舉利益，反而讓我們的國家利益往下掉！