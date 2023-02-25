根據《華爾街日報》23日報導，美國將擴大在台灣的駐軍，從30名增加至200名，人數是目前的4倍以上。名嘴謝寒冰認為，美國此次根本不叫駐軍，基本上就是個宣傳。

謝寒冰24日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，駐軍增加到200人又怎樣，就算每個人都是葉問，葉問特戰隊1個打10個，200個人也不過打2000人，來2萬個人怎麼辦，因此增加幾倍，根本沒意義。而新聞標題為何要用增加幾倍，是因為來的人太少，所以只好用算幾倍去，原來的人更少。

謝寒冰認為，基本上，美國此次根本不叫駐軍，駐軍有駐200人的嗎？因此他們是要監督台灣整個建軍過程，基本上就是個宣傳。

謝寒冰指出，最近有關於台灣的新聞，外交部都異常低調，《華爾街日報》、《金融時報》這兩家媒體卻非常活躍，台美之間互動，都是他們講的，反而台灣自己的媒體都沒有消息。

謝寒冰點出，這一次國安會秘書長顧立雄以及外交部長吳釗燮去美國時，吳釗燮、顧立雄很高興地跟媒體揮手，結果美國官員一個個臉臭臭的。因為他們希望低調來，是有事情要交代，結果卻搞得像宣傳一樣。