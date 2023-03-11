侯友宜是不是國民黨「沉默的王牌」？從民調來看，的確如此。只是，面對侯友宜迄今不願表態選或不選，藍軍有必要認真思考，誰是能與之並駕齊驅的另一張王牌，不能再把雞蛋全放在同一個籃子。否則等到最後，侯友宜的答案如果還是那句「侯侯做代誌」，屆時，國民黨的選情就等著「出代誌」。

各媒體自去年底起陸續針對2024展開民調。儘管各家數據不一，但大抵上都指向侯友宜是國民黨最強選將，甚至有超越賴清德的趨勢；但隨著綠軍重新整隊，領先優勢開始有退潮跡象。

過去這段時間，侯友宜或許礙於「落跑」問題遲遲不願表態，盼能事緩則圓，以時間換空間。但從目前的民調起伏來看，恐怕是失去比得到的多更多。

無論侯友宜內心想法是什麼，身為民選政治人物，有個觀念必須謹記在心，也就是政黨存在的意義是執政，政治人物的目標，則是讓自己能服務更多人；身為公職人員，若能當上總統，將會是一生最大的榮耀。既然如此，就不該把如此光榮的事，變成讓外界霧裡看花的宮廷劇，這樣的作法對選民來說，未免過於矯情，且缺乏責任感。

或許侯的如意算盤是等待新北議會6月會期結束再順勢接受徵召；問題是，民進黨是吃素的嗎？會傻傻讓他安全下莊選總統嗎？屆時民調若不如預期，甚或往下掉，黨員還會接受徵召他嗎？

侯友宜當然可以繼續扭捏，但國民黨2024的鋪排不應該變成只等一個人。無論是政績亮眼的盧秀燕或是任何有實力的選將，國民黨都應主動徵詢，積極創造更多想像與可能；否則，孤注一擲帶來的風險，恐怕沒人承受得起。