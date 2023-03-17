侯友宜16日在臉書說「政黨所作所為一定要符合人民期待，黑金不能復辟，黨要戒之、慎之」並致電國民黨主席朱立倫，對選策會名單表達強烈不妥，直指「人民觀感不好」。這兩件事，道出了侯友宜對國民黨選策會名單的不認同與厭惡，而他是否參選2024大選，這態度已經不難言喻了。

一、一語道破共主地位。侯友宜在賴清德登記參選總統後，民調落後，氣勢下滑。16日國民黨公布選策會名單，出現李全教、傅崐萁等與黑金有關的人士，對此，立刻在臉書指出不能接受這個名單，並致電朱立倫，「人民觀感不好」。

侯友宜向來對朱立倫敬重，印象中這是他第一次對朱主席說出重話，其中的戒之、慎之，除了話重之外，不無宣告共主地位之意。亦即，侯藉此名單讓人厭惡與不屑之際，正告朱不能再有類此名單之事出現，否則人民觀感不好的事，是會嚴重影響國民黨2024大選的機會，所以戒之不能再犯，慎之不可複錯。

上述所論，說穿了，就是侯藉勢宣主之意，顯而易見，就此，也等於透露參選的意願了。

二、一句勾勒黨的路線。侯友宜在臉書發文說，政黨所作所為一定要符合人民期待，黑金不能復辟，「黨要戒之、慎之，必須重新思考，以正確的態度，走出對的路」。賴清德將黃承國掃出民進黨核心後，立刻給人民改革與端正選風的感受，南投補選的逆轉勝，正是南投二選區人民厭惡黑金與政治人物徇私的態度所致。

侯友宜深刻體會人民所愛所好，一句「黑金不能復辟」，正是將黨的路線，結合民意所好的展現，即，戒之黑金，慎之民意，方得勝選。

三、一聲宣告參與大選。報導指出，侯朱電話中，朱向侯解釋，選策會是「負責去找候選人」，最後還是需要地方和中央協調才能確定人選，但侯友宜不接受此說法，向朱表達「人民不是這樣看的」。

侯友宜意即，人民看了選策會名單，是看見了黑金、看到了小圈圈、看清了國民黨的自戀與遠離民意，這是最嚴厲而難以承受之重。國民黨是一個政黨，不是誰的選舉機器，也不是哪一個團體的藏污納垢之處，民進黨去年底大敗，就是以為老百姓會看不見他們的腐敗與無能；認為人民會對民進黨不那麼厭惡，選舉結果證明，人民沒有偏愛哪一個政黨，也沒有不分是非，不見清白地顧念某一個政治人物，清廉、品德、能力、專業才是人民支持的選項。

國民黨沒有本錢搞黑金，更不讓黑金復僻，拒絕黑金態度堅持到底，走出人民喜愛的清廉之道，遠離黑金掛鉤的暗道。選策會是要讓國民黨好的人選出頭，讓人民接受，票投得下去，不是營私牟利的小團體，一舉一動，人民都在看。侯友宜已窺出端倪，奮力站在民好好之，民惡惡之，參選正逢其時，不憂讒，不畏譏，真誠勇敢參戰，誠是道矣。

戒之縮頭縮尾，慎之民意動向，侯友宜此時起戰，正逢其時，先機已稍緩，時機若再失，大選難上難。即戰之，能制之，方克之，可勝之。

（作者為中華兩岸戰略研究協會籌備發起人暨籌備執行長、中華戰略暨兵棋研究協會研究員）

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