【LIVE直播】侯友宜喊話「黑金不能復辟」 傅崐萁最新回應｜2023.03.17

國民黨15日成立中央選戰策略會報，立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人入列選策會成員，引發爭議。新北市長侯友宜也罕見的在臉書發文喊反黑金，呼籲黨要「戒之、慎之」，必須重新思考。對此，傅崐萁昨(16)日發聲明，喊話侯友宜一起出來承擔，並稱可以建議有哪些合適的人選參與打拚的行列。傅崐萁今日上午10時也在立法院議場門口召開記者會，《中時新聞網》提供直播掌握最新回應。

對於侯友宜能關心國民黨怎樣蛻變，傅崐萁表示非常感謝，並呼籲呼籲侯友宜站出來參選總統，帶領國民黨在單一選區打贏，並能贏得2024總統選戰，贏得過半立委席次。傅崐萁強調，會全力協助總統候選人，希望侯友宜接管選策會，他將全力支持。

傅崐萁強調，所有幕僚單位會全力協助國民黨的總統候選人，有任何侯需要的地方，大家會全力以赴，也希望侯友宜接管選策會。傅崐萁表示，台灣需要英雄，希望侯友宜能擔任大任，他再次呼籲，大家無可迴避的責任就是2024總統要贏、立委要贏。