國民黨選策會議題持續延燒，新北市長侯友宜昨（16）日臉書喊話，拒絕黑金在任何政黨出現，呼籲國民黨必須重新思考，以正確的態度，走出對的路。然而今（17日）早，對此，傅崐萁喊話侯友宜一起出來承擔，接著表示，有任何侯需要的地方他會全力以赴，盼侯友宜宣布參選總統。

傅崐萁指出，對侯友宜百忙之中關心黨的成長很感謝，但大是大非的問題，國民黨需要2024的最強母雞、共主，因此自己盼望最強母雞侯友宜出來宣布參選總統，帶領國民黨打贏2024總統大選、並贏得立委過半席次。侯友宜有任何需要的，他都會全力以赴，若選策會不理想，請侯友宜接管，大家樂觀其成，「台灣需要英雄，成功失敗轉瞬之間，人民殷殷期盼」，國民黨要承擔。

傅崐萁此舉被視為向侯友宜攤牌，更有PTT上的鄉民分析，「傅就是代替朱，逼侯表態，侯如果決定不選，就是朱上場的時候了」、「朱立倫都不用出手，傅崐萁來幫他保駕的」、「朱心中不能開口的話傅說了，就這樣」。

另朱立倫臉書最新發文底下，也湧入大批藍營支持者表達不滿，留言「請朱主席懸崖勒馬太令基層失望，不要讓國民黨毀在您的任期，沒了2024國民黨將永遠消失於台灣政壇，基層的黨員將不復再對國民黨有所期望了！」、「傅崐萁做得比朱立倫多那麼多，快出來擔任國民黨主席吧！」、「國民黨要被你害死了。你是想要幫助民進黨繼續執政下去嗎？後果由你自負」、「黨主席這個位置只適合賢能的人，你不配！」