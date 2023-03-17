桃園市長張善政近期在新任六都市長中好感奪冠。桃園市議員詹江村昨（16）就披露一件事，有位市民向他陳情，住家附近的道路凹凸不平，希望能協助處理。結果桃市府接到反應後，在短短7小時內就修繕完畢，而張善政團隊的工作效率，也讓網友大為震驚。

1桃園市民近日向詹江村傳送「地面碎裂道路」的照片，並表示，這條路是他接送小孩的必經之路，已經糟糕很久了，但不知道要向誰提出意見才會被重視，強調該路坑坑洞洞真的非常需要修補，且下雨天積水連坑洞都看不到，對機車族來說非常危險。

詹江村在12日早上7點回應「我們來反應看看」，到下午2時許，該市民就回報，「路段已經修補好了，謝謝您」。而張善政團隊的超高效率，也讓詹江村讚嘆，政府的效率就是要讓基層有感，不需要敲鑼打鼓，再次感謝張善政團隊，路燈亮只是基本需求。

不少網友看到後，也紛紛留言「用心看得見！讚讚讚」、「換人做天差地別」、「早上七點反應，下午兩點前就補好了？這太強了吧？」、「哇！這比私人企業的效率都高了！」、「待過Google就是不一樣」。