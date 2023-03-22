前總統馬英九將在下導師訪問大陸，預計前往復旦大學、武漢大學與湖南大學青年學子互動座談，並陸續在南京、武漢、長沙、重慶與上海等重點城市展開交流，消息一出引發社會各界熱議。此行不僅是繼2015年兩岸領導人歷史性會面「馬習會」後，我方再次直接和陸方開展交流互動，同時也成為1949年後兩岸分治後，首位踏上中國大陸的中華民國卸任元首，代表的意義與象徵的訊號自然非同以往，同時亦是大疫之後的海峽兩岸，是否能夠有效走向春暖花開的重要分水嶺。

我方前元首訪問中國大陸，引發的政治效應自然非同小可，總統府方面的反應則相對低調，除了聲明出境依造《兩岸人民關係條例》辦理手續以外，赴陸前後亦須向府方申報相關事宜。對此執政黨批判此行是「擁抱綏靖主義」，同時質疑前總統馬英九是否能夠代表台灣人民，至於在野黨則一如往常立場支持兩岸互動與交流，誠此而言台灣是言論、新聞及網路自由的多元社會，相異立場的呈現與表態自然兼容並蓄，然而無論社會各界的評論指向何方，本次前元首造訪對岸都具備前所未有的歷史性的象徵與政治性的意義，對於執政黨、台灣社會、海峽兩岸乃至於區域情勢的穩定皆有相當程度的助益。

從執政黨的角度來論，儘管導因於政治立場的基本堅持而無法有效展開兩岸對話，然而蔡英文總統即將過境美國，引發的政治衝擊是否重現1996年台海危機，觀察政府近來的相關作為皆在預先和緩台海情勢的升溫，尤以面對大陸恢復航點與交流的呼籲，間接地展開善意回應最為顯著，從而本次馬前總統造訪大陸對於執政黨而言，不僅能夠有效降低未來美台深化互動下的區域政治效應，對於疫後兩岸進一步交流試點的恢復，無疑具備推波助瀾的正面效果與作用。

在野黨對於馬前總統的出訪行樂觀其成，然而面對明年即將舉行的總統大選，此刻訪問大陸無疑是個考驗民意風向的前哨站，一來可能加劇近年來「抗中」氛圍而衝擊選情，二來則是兩岸發展的主動權走向將對在野黨形成更為龐大的壓力，其三則是在野黨念茲在茲的「一個中國」陳年論述，將由此行訪問驗證「各自表述」依然受到中共認可和存續，至於馬前總統能否站穩基本論述，屹然挺立地向對岸彰顯中華民國猶在的事實，更是2024年總統大選前社會各界檢視在野黨立場的重要指標。

馬前總統本次訪陸行，對於台灣兩大黨自有政治利害的優劣影響，此外面向台海雙邊的長期發展，亦存在另一個值得重點觀察的風向，意即總統府明確表態「請相關單位就馬英九此行的安全等事宜給予必要協助。」倘若最終順利以卸任元首的維安層級隨訪登陸，是否代表陸方默認我方以中華民國前總統身分訪陸，誠然對於海峽兩岸交流的層級與模式也即將展開嶄新的一頁。

（作者為復旦大學新聞學院博士）

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