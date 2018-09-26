高雄》她嗆韓國瑜「母語在家學」秀下限 反遭網友圍剿

2018年09月26日 18:39 中時電子報 林郁庭

高雄市選戰呈現緊繃態勢，也可看到現在民進黨強烈抨擊，韓國瑜提出的設立賭場和推動中英文學習，指控「母語在家裡和爸爸媽媽、爺爺奶奶學」是扼殺母語。台大研究生協會前會長周芷萱在臉書上抨擊，「中文跟英文就比較高級？」要韓國瑜出來解釋，沒想到卻引來大批網友湧入圍剿，認為她斷章取義的發文是來討罵的。

針對綠營抨擊韓國瑜在其文宣指出，母語在家裡和爸爸媽媽、爺爺奶奶學，是在扼殺母語，韓國瑜強調，他主張若當高雄市長，要將高雄市打造成雙語城市，「高雄要變成全台灣第一個在學校教中英文，母語對不起，請你回家學。不要在學校浪費學校的時間，「因為我們沒有辦法在學校教母語」、「我們必須在學校就講中英文，雙語教育，這是我要推動的」。

韓國瑜認為，母語請在家裡學，「在家裡跟阿公、阿嬤學，跟爸爸媽媽學」，學完後讓小朋友進行檢定，通過後市府就發放獎金。韓國瑜是要推動校園中英語雙語教學，至於母語部分則鼓勵在家學習，不過卻被綠營緊咬抨擊為「扼殺母語」不放，企圖引起社會輿論帶風向。

周芷萱對此就在個人臉書上發表看法，她要韓國瑜出來解釋一下，「什麼叫做在學校學母語是浪費學校的時間啊？在學校教什麼語言可以叫做浪費時間？」她認為難道學「中文跟英文就比較高級？」才有資格放進學校教育裡面，「閩南語、越南語、原住民語、客家話就比較低級，沒有資格放在學校教育裡面？」

周芷萱說，「再爛的政治人物也知道要演一下戲去假裝支持族群平等、文化平等，結果中國黨候選人永遠有新的下限。這種明擺著覺得英文跟中文比較高級，其他語言不重要跟次一等的話都講得出來」。

周芷萱再酸：「把母語經費變成獎金讓大家回家學這到底什麼爛政策」，是有沒有搞清楚任何一種語言在家學跟在學校學，還有使用有系統的師資和教育，是完全不一樣的事情？是把其他語言的專業師資當成什麼了？「如果語言只要會講就可以了，那學校裡也不用學華語啊，每個小孩在台灣長大都會講啊Ｘ」。

周芷萱的PO文一出，馬上吸引大批網友回應反酸她斷章取義，還被眾多網友瘋狂截圖分享，寫道：「看到台大高級生正在被圍剿中，心有不忍，綠網軍趕快去聲援她啊」。

網友紛紛在周芷萱的PO文中酸諷，「我希望我的小孩不要被強迫學台語、客語」、「母語本來就是在家學就好啊...不然一個班上有客家人、閩南人、12族原住民的語言、甚至東南亞的新住民，請問要學哪一個母語？」、「每個人母語又不一樣，是要教三小？」、「不然學生每天8堂課，都拿來學20種語言好了」、「母語是家長教的，別把學校當托兒所安親班」、「別說了，看完小朋友的母語課本我都要哭了，拼完音我的台語變的比小孩還爛！」、「在學校就是要讓自己更有競爭力，韓有說母語不重要不需要學嗎?」、「被洗版了，臉好腫」、「這個人已經不行了，看她斷章取義成這樣，我決定投韓國瑜」。

(中時電子報)