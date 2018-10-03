暫停兩周！間歇性節食比連續節食 減重效果更佳

2018年10月03日 00:58 中時電子報 盧伯華

最近在《國際肥胖期刊》(International Journal for Obesity)所刊載一篇由澳大利亞塔斯馬尼亞大學發表的研究報告指出，在一項隨機的對照組實驗中發現，進行減肥飲食的人在節食期間進行間歇性減肥飲食法──例如每節食2周後暫停2周再恢復節食──將使得整體減肥計劃得到最佳效果。

據科學網站EurekAlert!報導，塔斯馬尼亞大這項最新研究表明，避免持續節食可能是減肥和控制體重的關鍵，該大學主持這項研究的健康科學院院長諾拉．伯恩(NUALA BYRNE)教授將這種節食方式稱之為「間歇性節食」。

報導說，該研究是由澳大利亞國家健康與醫學研究委員會（NHMRC）資助，主要以研究人類身體在持續節食下所產生的「飢荒反應」，以及此種反應對對肥胖男性減重的影響。

研究共分兩組，一組依節食計劃比平常減少1/3的卡路里，為期16周。另一組飲食同樣減少了1/3卡路里，但在執行2周後暫停，改為正常飲食，2周後再恢復節食，如此反復進行共30周，確保執行節食周數保持16周。

研究結果發現，間歇性節食組成員不僅體重減輕，甚至在試驗結束後體重仍持續下降。在節食實驗結束6個月後，間歇性節食組比連續節食組的平均體重減輕了8公斤。

塔斯馬尼亞大學伯恩教授指出，節食會改變身體一連串的生物性反應，可能導致減重速度變慢，甚至可能導致體重增加。「當我們在節食期間減少能量（食物）攝入時，靜止代謝會意外地大幅減少，出現一種稱為『調整性產熱』機制，使減重更難實現。」

伯恩教授說，這種「飢荒反應」是一種生存機制，它幫助人類在過去幾千年食物供應不穩定的情況求生，但當食物供應豐富時，它就容易增加我們的腰圍。

他指出，與連續節食相比，這種為期兩週的間歇性節食已被證明是更有效的減肥方法，但其他流行的節食方法包括禁食數天在內，已證明不會比連續節食更有效。這次研究的結果為進一步的研究已提供了基礎模型，未來可以作為連續節食的良好替代方案。

(中時電子報)