應對美軍備競賽 俄將建造新世代超級航母

2018年10月25日 22:30 中時電子報 盧伯華

俄羅斯海軍現役庫茲涅佐夫上將號航空母艦

盛傳已久的俄羅斯下一代航空母艦的研製與建造已獲得證實，目前正在進行前期研究工作。俄羅斯著名船艦建造商聯合造船公司(United Ship-Building Corporation, USC)總裁阿列克謝．拉赫曼諾夫(Alexei Rakhmanov)表示，該公司正在研究建造比現役「庫茲涅佐夫上將」號(Admiral Kuznetsov)排水量更大的新一代航空母艦。

據衛星通訊社報導，在談到可建造巨型船舶的造船廠時，拉赫曼諾夫對俄國報紙RBK Daily說，目前俄羅斯有兩座這樣的造船廠。

報導指出，俄羅斯海軍目前僅有一艘庫茲涅佐夫海軍上將號航空母艦。該航母於1991年的前蘇聯時期服役，今年進塢大修並進行升級，預計於2021年返回俄羅斯海軍再服役20年。

多年來一直有俄羅斯是否建造新航母的討論，該國船廠亦多次在各種國防軍事展覽中推出新的超級航母構想模型，但一直未見有比較確定的消息。這次造船集團公開放話，正值美俄關係緊張、兩國加緊馬力準備進行軍備競賽之際，可能是官方已決定進入實質研究階段。而目前除美國正在積極建造航母之外，英國近期已完成一艘新航母，眾所周知的中國正在建造首艘國產航母，法國也宣布進行新航母建造研究案，此外還有印度、日本等國也都開動建造航母（或輕航母）的計劃。

早先俄羅斯傳出的較成熟的新航母方案是名為「23000E工程」的「暴風」(Shtorm)級航空母艦。它由俄國克雷洛夫國家研究中心(Krylov State Reseach Center)設計，定位為多用途重型航母，研發時間預估約10年。航艦建成以後可能會在俄羅斯海的北方艦隊服役。

據已公布的資料顯示，暴風級航母屬於與美國海軍尼米茲級或福特級規模相當的超級航母，排水量約10萬噸，耗資約50億美元。航艦將採用雙島艦橋設計，彈射加滑跳式併用飛行甲板，類似英國新造的伊麗莎白女王級航母，差別在於暴風級航母另有斜角滑躍甲板。

暴風級航母艦載機數量有各種不同估計，由70餘到上百架都有，機種可能包括艦載版蘇-35、米格-29K、預警機以及無人機。動力方面猜測更多，從傳統動力燃油燃氣附加電力的混合動力系統，到核動力都有可能。

(中時電子報)