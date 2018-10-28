陸國產航母第3次海試 保障船隨行往黃海活動

大陸國產航母第3次海試，由拖船推出泊位，調頭後駛離大連港。（圖／大公網）

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中時電子報
大陸首艘國產航母28日早晨進行第3次海試，掛出了試航旗幟。（圖／大公網）

中國大陸首艘國產航母28日上午進行第3次試航，航母在鞭炮聲中由拖船拖離大連造船廠碼頭，國產航母艦島頂部的旗繩上也升起了五星紅旗以及象徵著「正在試航」的旗幟，艦上亦出現多款艦載機模型。

據《大公網》報導，早晨6時國產航母艦島和甲板燈火通明，開始有海軍官兵列隊巡視。約在10時5分，大連造船廠區響起鞭炮和禮炮，慶祝國產航母開啟第三次海試，由拖船開始拖曳，航母駛向黃海海域進行第3次海試，海軍89號綜合保障船首次隨航母共同出海。

大陸首艘國產航母駛出大連港，前往黃海進行為期10天的第3次海試。（圖／大公網）

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報導說，國產航母攔阻索以及舷側的鞭狀天線均已安裝到位。除此之外，國產航母的飛行甲板上也出現了各類艦載機的模型。這些模型的出現，是為了與航母進行適配性試驗。目前，適配性試驗已經進行了約一個多月。

圖為舷號為89的中國第二綜合保障船，負責航母後勤補給工作，此次亦隨行前往黃海進行國產航母第3次海試。（圖／大公網）

此前遼寧海事局此前已發佈航行警告，從10月28日8時至11月6日18時在黃海北部四點聯機區域進行軍事活動。坐標顯示，該海域與國產航母前兩次海試區域基本重合。

大陸國產航母今年5月13日首次出海試航5天，主要檢測驗證動力系統等設備的可靠性和穩定性。3個月後的8月26日，國產航海第2次出海試驗，為期10天。本次試航時間預計也是10天。

(中時電子報)

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文章來源：國產航母第三次海試 海軍89號綜合保障船首次共同出海

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