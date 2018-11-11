女客屈臣氏爆氣逼店員說「謝謝」 網歪樓：店長像苦苓

女客屈臣氏爆氣逼店員說「謝謝」，網友歪樓：店長像苦苓。(翻攝爆料公社)

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中時電子報
/綜合報導

付錢最大？網上流傳一段影片，一名女性客人疑似不滿屈臣氏工讀生結帳完沒說「謝謝」，在結帳台連續飆罵1分半，逼工讀生說「謝謝」後爆氣走人，影片曝光後，網友紛紛撻伐女客沒同理心。不過有網友注意到替工讀生緩頰的店長，竟然神似作家苦苓？

網友在臉書社團《爆料公社》張貼一段影片，指責一名女客人缺乏同理心。影片中女客人疑似不滿付錢後工讀生結帳擺臭臉，沒跟她說「謝謝」，站在結帳台前賴著不走，與店長據理力爭要求加強店員服務態度，店長則解釋工讀生可能講太小聲，工讀生對女客人小聲說謝謝後，她仍說「聽不到，不要浪費我時間」

後來店長請工讀生先進去，此時排到後面的其他客人已經等候許久，女客人仍執意要工讀生說謝謝，撂話「我在這邊等他」、「不要浪費我時間」，店長再度將工讀生請出來，女客人聽到滿意答案後，丟下一句「給你結帳真是衰」，隨即轉身爆氣走人。

目睹網友發文表示，這名男工讀生服務態度很正常，因為女客人堅持要道歉，造成後方一堆人等著要結帳，而兩名店員服務完這名爆氣女客後態度仍冷靜穩定，網友忍不住跟他說聲辛苦了，並說「消費是彼此交換所需」、「花錢不是大爺」。

網友紛紛替屈臣氏員工抱屈，「好好上個班遇到超有事的客人」、「賣商品又不是賣笑」、「何必如此為難別人」、「傻眼，浪費大家時間的人」、「店長可以請店員拿一個大聲公，對著她的耳朵說（謝謝）」、「付錢消費很大？」，但也有網友發現影片亮點，笑稱「店長很像苦苓」

(中時電子報)

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