美3企業競標高超音速導彈 預定2022年全程測試

2018年11月20日 21:20 中時電子報 盧伯華

美DARPA研發高超音速導彈

美國防部國防高等研究計劃署(DARPA)網站日前發表公告宣佈，由該機構與美國陸軍聯合開展、以研製高超音速導彈為目的「陸軍戰役火力」(Opfires)項目將開始競標，被選中參加競標的有3家公司：噴射機-火箭達因公司(Aerojet Rocketdyne)、Exquadrum和內華達山公司(Sierra Nevada Corp)。整個計劃預定在2022年進行全程測試。

《觀察者網》引述比利時《陸軍知識》網站報導說，按照美國國會批准的軍費預算，陸軍戰役火力項目在2019財年將獲得5000萬美元的資金。

報導說，先前美國陸軍項目主管曾表示，陸軍戰役火力系統的射程將達到「499公里以上」。亦即此一研究項目是明顯違反現有美俄《中導條約》(INF Treaty)的導彈，該條約規定美國不得研製和裝備射程500-5500公里的陸基導彈。為避開條約的規定，陸軍原考慮以導彈通過冷發射裝置從發射筒內發射為由，將其定義為一種特殊的「大炮」。不過，現在由於川普宣佈要退出《中導條約》，就無需再掩飾。Darpa在公佈的文件中，對Opfires的描述已經正式使用「大型戰術導彈」的用語。陸軍戰役火力項目主管也暗示，這種導彈的射程可能在2200公里以內。

報導表示，DARPA今年3月公佈的文件中提到，「陸軍戰役火力」項目競標方的主要任務是研製一種新型的「火箭助推系統」及相關的控制系統和地面發射系統，而關鍵的高超音速滑翔器則不包括在競標之內。

美國軍方的第一代高超音速導彈採用的滑翔器是由陸軍和反導局委託桑迪亞國家實驗室研製，從上世紀70年代末開始，開發工作已持續長達40年。2011年，該滑翔器通過陸軍AHW導彈搭載，達到4000公里的飛行距離；2017年底，美國海軍也以潛射導彈發射的方式，進行了這一滑翔器的最新試驗飛行。

據稱，AHW滑翔器的飛行速度將可能達到6-7馬赫，其初期計劃射程6000公里，但美國國防部副部長格里芬(Michael D. Griffin)此前在美國高超聲速學術會議上承認，由於難以解決熱防護問題，其實際飛行距離大打折扣。陸軍戰役火力計劃設想的2200公里的射程，或許是一種比較穩妥的設計方案。

根據美國國防部公佈的競標文件，陸軍戰役火力項目要求這種陸基戰術武器投送系統能夠攜帶多種載荷，以達到不同的射程。競標的第一階段持續12個月，主要進行推進器解決方案的早期發展和演示。

報導說，陸軍戰役火力項目將會進行若干子系統測試，第二階段測試將考驗各公司提供的展示系統，並進行實際發射試驗，目標是在2020年底前完成。第三階段將對武器系統進行整合，預計在2022年進行全程飛行測試。

(中時電子報)