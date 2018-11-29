家門口遇灰熊 10月大女嬰魂斷熊掌

加拿大育空地區罕見發生野生灰熊攻擊人類致死案例。（圖／美聯社）

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中時電子報

加拿大育空地區26日發生一起野生灰熊攻擊人類致死的罕見案例，37歲女教師席歐瑞特（Valerie Theoret）帶著10個月大女兒愛黛兒（Adele）出門散步時，在家門口遭遇灰熊襲擊，兩人遺體直到下午三點才被返家的男友發現。

加拿大育空地區發生灰熊攻擊人致死案件，37歲女子與10月大女嬰出門散步，遇上灰熊攻擊，雙雙喪命。

根據加拿大廣播公司新聞網（CBC News）報導，西北部育空的鄉間地區，周一發生灰熊攻擊人類事件，獵人羅舒爾特（Gjermund Roesholt）下午三點返家後，先是在距離家門不遠處遭遇灰熊攻擊，他隨即用獵槍將熊一槍斃命，不過走進家門時，卻發現女友席歐瑞特及10月大女兒雙雙倒臥地上，沒了氣息，身上還有熊爪痕跡，疑似被同一隻灰熊攻擊。

報導指出，羅舒爾特與席歐瑞特居住的小木屋位在育空及西北地區邊界的艾納森湖（Einarson Lake）畔，是偏遠地區，附近似乎沒有其他住戶，羅舒爾特發現屍體時，還得發出緊急信號向鄰近村落梅奧（Mayo）求救，當地居民也只有約200人。

友人表示，這對伴侶相當熱愛戶外活動，兩人一直夢想野外生活，無奈席歐瑞特是名國小老師，始終無法成行，一直到生下愛黛兒後，才得以請育嬰假，一家三口三個月前搬到艾納森湖畔，展開狩獵生活。

友人說兩人都是野外生活老手，早在三年前就開始準備，有足夠智慧及經驗應付生活中各種難題，如今遭遇不測，令人難以置信。

不只羅舒爾特這一戶，育空地區還有其他獵人帶著妻小離群索居，現在發生野獸襲擊人類致死案例，當地獵人也感到憂心。一位獵人警告，天氣漸冷，灰熊即將進入冬眠期，不過過去一直到12月中都還看得到野生熊的蹤跡，提醒大家野外活動時千萬小心。

不過據英國衛報（The Guardian）報導，育空地區尚存7,000隻野生灰熊，灰熊攻擊人類致死的案例卻相當罕見，上一次發生這等情事還是2006年。官方數據顯示，灰熊通常於10月至次年4月進入冬眠期，不過氣候暖化也讓灰熊冬眠的時間往後延，最近該地區野熊的目擊次數明顯增加。

加拿大環球新聞（Global News）評論也指出，野熊攻擊人類的案例相當少見，通常是與人類意外相遇才會發生，灰熊吃掉人類的事情更是極端案例，只有在極度飢餓的狀態下才會攻擊人類致死。野熊如果極度缺乏食物，也會延緩牠進入冬眠期。

不過整起事件尚在調查中，加拿大警方還未做出結論。

(中時電子報)

文章來源：Woman, 10-month-old daughter killed by bear at remote Yukon cabin

文章來源：Canada: mother and baby killed by grizzly bear in Yukon

文章來源：Yukon tragedy: Grizzly bear attacks extremely rare, say experts

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