封鎖霍姆茲海峽利器 伊朗海軍再添2艘潛艇

由伊朗半官方通訊社發出的最新卡迪爾級潛艇圖片，在伊朗南部霍姆茲海峽上的阿巴斯港舉行入役典禮。（圖／美聯社）

友善列印
中時電子報
伊朗海軍2艘新潛艇服役

就在美國與伊朗關係日趨緊張之際，伊朗海軍宣佈再獲得兩艘新的「卡迪爾」級(Ghadir)潛艇，並在伊朗阿巴斯港(Bandar abbas)亮相，正式加入伊朗海軍艦隊。

《環球網》引述伊朗國家電視台(Press TV)報導說，這兩艘卡迪爾級潛艇能夠發射潛射導彈、魚雷及水雷，專為像波斯灣這種淺水海域而設計。在當天伊朗的「海軍日」上，伊朗海軍司令漢扎迪(Admiral Hossein Khanzadi)出席了在阿巴斯港舉行的儀式，正式宣佈兩艘潛艇加入伊朗海軍。

伊朗將引進陸製梟龍戰機 取代美F14俄MiG29
美伊若開戰 伊朗對抗美軍的5種不對稱戰術

伊朗卡迪爾級潛艇。（圖／美聯社）

卡迪爾級柴電潛艇排水量120噸，全長僅29公尺，水上速度11節，水下8節，有2門魚雷射管，載8名成員。這艘潛艇原先是北韓設計協助製造，目前由伊朗自製，已有3艘在服役中。

報導說，本月5日，美國總統川普宣佈對伊朗重啟制裁，以壓迫使伊朗停止所謂「破壞中東穩定」的活動。不過伊朗外長19日稱，伊朗不僅能活下來，還會變得更好。

伊朗伊斯蘭革命衛隊空軍司令哈吉扎德(Amirali Hajizadeh)稱，「他們(美國軍事目標)就在我們的攻擊範圍內。如果他們採取行動，我們就會進行攻擊。」

伊朗與美國之間緊張並不斷升級的嚴重局勢，彼此之間的言辭越來越激烈，外界估計兩國隨時可能爆發軍事衝突。不過專家認為伊朗軍事力量雖不如美國，但擁有多項不對稱戰術優勢，一旦開戰，美國勢必要付出重大代價。這些優勢其中一項就是以導彈與潛艇封鎖全球重要的石油通道霍姆茲海峽，伊朗目前有多種小型潛艇，波斯灣的沙質海底與小潛艇的聲紋特徵使它特別難以偵測，隱蔽性很強。

(中時電子報)

文章來源：北極熊回來了！俄加速擴軍明年接裝大批潛艦

韓將建最大鋰潛艦 俄專家：三星鋰電池？很危險!
就是要打臉川普　美制裁前夕伊朗試射彈道導彈
伊朗總統嗆川普：一定讓你們後悔

美伊關係緊張之際 伊朗海軍艦隊再添兩艘潛艇
美智庫：中國先複製美國空軍 再…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。