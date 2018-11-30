封鎖霍姆茲海峽利器 伊朗海軍再添2艘潛艇

2018年11月30日 19:52 中時電子報 盧伯華

伊朗海軍2艘新潛艇服役

就在美國與伊朗關係日趨緊張之際，伊朗海軍宣佈再獲得兩艘新的「卡迪爾」級(Ghadir)潛艇，並在伊朗阿巴斯港(Bandar abbas)亮相，正式加入伊朗海軍艦隊。

《環球網》引述伊朗國家電視台(Press TV)報導說，這兩艘卡迪爾級潛艇能夠發射潛射導彈、魚雷及水雷，專為像波斯灣這種淺水海域而設計。在當天伊朗的「海軍日」上，伊朗海軍司令漢扎迪(Admiral Hossein Khanzadi)出席了在阿巴斯港舉行的儀式，正式宣佈兩艘潛艇加入伊朗海軍。

伊朗卡迪爾級潛艇。（圖／美聯社）

卡迪爾級柴電潛艇排水量120噸，全長僅29公尺，水上速度11節，水下8節，有2門魚雷射管，載8名成員。這艘潛艇原先是北韓設計協助製造，目前由伊朗自製，已有3艘在服役中。

報導說，本月5日，美國總統川普宣佈對伊朗重啟制裁，以壓迫使伊朗停止所謂「破壞中東穩定」的活動。不過伊朗外長19日稱，伊朗不僅能活下來，還會變得更好。

伊朗伊斯蘭革命衛隊空軍司令哈吉扎德(Amirali Hajizadeh)稱，「他們(美國軍事目標)就在我們的攻擊範圍內。如果他們採取行動，我們就會進行攻擊。」

伊朗與美國之間緊張並不斷升級的嚴重局勢，彼此之間的言辭越來越激烈，外界估計兩國隨時可能爆發軍事衝突。不過專家認為伊朗軍事力量雖不如美國，但擁有多項不對稱戰術優勢，一旦開戰，美國勢必要付出重大代價。這些優勢其中一項就是以導彈與潛艇封鎖全球重要的石油通道霍姆茲海峽，伊朗目前有多種小型潛艇，波斯灣的沙質海底與小潛艇的聲紋特徵使它特別難以偵測，隱蔽性很強。

(中時電子報)