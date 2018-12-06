綠光夫悲歌？老公回家須先報備原來人妻劈腿3小王

2018年12月06日 02:24 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

俗語說「新爐新茶壺」熱呼呼，新婚燕爾的夫妻，誰不想下班後趕緊回家和老婆黏在一起？不過，有一名住在北部地區的男子，他卻是有家歸不得，妻子立下「家規」，得先經過報備「獲准」，才能回家，如果「硬闖」還曾被趕出家門，這種日子過了近一年，有次因為老婆住院，他偷偷回家發現屋內有其他男人的衣物，才發現自己原來「綠光罩頂」，而且妻子還同時劈腿3名「小王」，讓他火冒三丈憤而提訴離婚。

法官調查，這名綠光夫與一名離過婚的女子結婚，兩人就在原來老婆租的房子，但是婚後妻子就常以心情不佳為由，要求老公回家前須先通報，且通報後往往得等候至少兩小時才能回家，有時甚至會遭妻禁止回家，若未先通報就回家，老婆則是反鎖家門不讓他進屋，還拒接聽電話，並飆罵曾男。

這種日子讓身為丈夫的男子相當不堪，但是想想老婆賺得錢比他多，也深愛著他妻子，所以就忍氣吞聲下來。直到有次妻子生病住院準備開刀，他趁機悄悄返回板橋租屋處，驚見家中竟有男人的衣物、交件資料，而還在A男記事本中，叫他妻「寶貝BABY」，還互稱老公、老婆的親暱用語。

據《蘋果》報導，後來，被戴綠帽的丈夫又發現妻子承租這間房子，原來是由一名B男長期支付房租，於是找B男到醫院和曾妻當面對質，B男不諱言與該男妻子交往，且始終維持性關係，而B男在對質時還說漏嘴，指該人妻還與另名C男交往，經常讓C男留宿過夜，令B男相當不滿。

全案法官調查後，認定人妻婚後與多名男子有超友誼關係及肌膚之親，已破壞婚姻及家庭，因此判准提訴人離婚。

(中時電子報)