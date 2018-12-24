前陸委會副主委趙建民：兩岸武統可能性極微

今年5月中共空軍轟-6k與蘇-35戰機編隊遶行台灣島。（圖／新華社）

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中時電子報
共軍轟-6k與蘇-35編隊遶行台灣

雖然蔡英文執政後兩岸關係急劇惡化，「武統」與「2020統一時間表」等成為熱門詞彙，但是中國文化大學社科院院長、陸委會前副主委趙建民接受訪問時指出，兩岸未來出現「和平統一」的可能性較大，而「武統」的可能性已微乎其微。

趙建民在接受大陸《環球時報》訪問時表示，40年來兩岸關係有起有伏，但基本上是朝著越來越開放、交流越來越密切的趨勢發展。馬政府時期兩岸關係首次出現和平交流與發展，具有無比重大的歷史意義。但2016年以後，民間交流急劇萎縮，準官方的交流與司法合作停頓。最嚴重的還是好不容易出現的兩岸老百姓互相欣賞的和平文化，現在又朝向對抗發展，網民的情緒也非常激烈。

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在外交的議題上，趙建民認為，馬政府時期有「外交休兵」默契，兩岸之間相對友善，找到一個在國際上暫時回避衝突的模式。這個模式必須建立在兩岸政治互信的基礎之上，否則國際上重回對抗，由於實力大小懸殊，臺灣肯定是會吃虧，兩岸關係會受到衝擊。因此，兩岸恐怕還是要找到一個解決的辦法，臺灣的執政黨應該理解到，兩岸必須找到一個交流模式，對抗不是辦法。

對於中美之間對抗時台灣應如何自處，趙建民表示，中美兩強在國際場合的競爭越來越激烈，這是可以理解的，也是可以預期到的，只是發生的時間比預期的早了點。如今貿易戰與南海問題的僵持不下，而兩強相爭，臺灣作為弱小一方是不宜直接介入的，選擇任何一邊對臺灣都不好。臺灣必須立即處理的，是在兩岸之間找到和平相處的方式，避免因為誤會導致突發狀況出現。目前由於兩岸關係失衡，使得部分臺灣人對美國出現比較多的想像空間，也使美國方面有比較多的運作空間。

因此，趙建民說，可以確定的是，美國高度關切台海事務，任何風吹草動都會牽動美國的全球利益。不過假如兩岸出現非和平狀態，美國會介入到什麼程度，這個問題很難說清楚。我相信美國人現在也講不清楚，還要看這種可能狀況的性質、範圍、強度以及當時國際環境、中國大陸國力等。

這次台灣「九合一」選舉民進黨大敗後，趙建民認為有兩個意義，一是老百姓對執政黨的路線不滿意，第二是大多數的臺灣老百姓希望恢復兩岸協商。蔡英文還剩下一年半的任期，相信執政者已經聽到選民聲音，但能不能改弦更張就另當別論。

至於坊間有很多有關2020年統一時間表的說法，趙建民表示，這肯定是網路上流傳出來的，不用太過認真。「和平統一」的可能性當然存在，而現階段談「武統」也越來越不切合實際。1979年以前的衝突是因為兩岸互不來往，但現在兩岸每年有2000億美元的貿易，民眾一年至少有7、8百萬人次的交流，而且很快就會超過千萬人次。兩岸的情況跟以前完全不一樣，衝突的模式也不可能一樣。因此，兩岸發生戰爭的可能性越來越小。

(中時電子報)

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文章來源：台灣陸委會前副主委：大陸「武統」可能性在變小

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