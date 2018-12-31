美F-35,超級航母,B-21轟炸機都打不過的敵人

2018年12月31日 21:47 中時電子報 盧伯華

美國最先進的航母與隱形戰機、轟炸機現在有個無比強大的敵人，不是中國也不是俄羅斯，而是「聯邦赤字」。為避免美國聯邦政府赤字膨脹太快，美國政府正在絞盡腦汁為下個財政年度預算案刪減支出，由於預算平衡差距太大，多數國會議員也擔心刪除社福與民生預算會影響選票，因此從金額超級龐大的航空母艦或昂貴先進武器下手似乎是最容易的辦法。按美國國會預算辦公室的研究報告，F-35、福特級航母、B-21隱形轟炸機都可能是首先遭到刪除的項目。

近年來美國軍方逮著機會，在川普總統的支持下大力擴增軍備。不過財政不是吹出來的，聯邦預算赤字節節升高帶來的影響既深且遠，也必然難以通過國會這一關。據美國國會預算辦公室(CBO)指出，如果按目前編列的預算實施，目前7790億美元的聯邦政府財政赤字到2028年將會膨脹一倍成為1.4兆美元。美國債務支出佔國民生產毛額(GDP)的比率將由目前的3.8%增長到2028年的4.8%。這是個非常現實且無法迴避的問題。

《國家利益》報導，在天文數字政府赤字的壓力下，價值數億美元的戰機和130億美元的航空母艦成為預算編製者最誘人目標。一份題為《減少赤字的選項：2019年至2028年》的報告中，提出了40種拉近預算缺口的方案，包括經常使用的加稅與削減民生保障支出。由於國防部在2019年的預算中佔了764億美元，五角大廈不可避免地要分攤刪減金額。

由於預算不足，美軍可能被迫刪除昂貴的F-35隱形戰機項目，改用升級版的F-16與F/A-18。（圖／美國空軍）

報導說，有一種說法是用6.4萬名約聘人員取代8萬名現役人員。這種做法早就有了，但被批評為犧牲軍事效益及圖利承包商，但預算辦公室表示只有一小部分現役軍人的職位替換為平民約聘人員，這部份將在2019至2028年之間節約140億美元。

另一個選擇是減少購買F-35的數量，改購入升級版4代戰機，如此每年可節省160億美元。預算辦公室說，到2028年之前，空軍將購入510架F-16，海軍和陸戰隊將購買394架F / A-18，購買這兩款戰機的時程按計劃購入F-35的時間表進行，軍方已訂購的429架F-35則維持不變。

報告說，這種做法的優點除了降低更換戰機的成本，還能讓新的F-16和F / A-18得以升級改進裝備，包括先雷達、精確武器和數位通信系統。至於已經訂購的F-35戰機，則用來補充目前服役中的B-2隱形轟炸機和F-22隱形戰機的整體戰力。

此外，在航母部份，第3艘福特級完工後，就不再建造航空母艦，如此可省下180億美元。現有的航母與艦隊將維持目前的規模，因為它們設計的運作年限是50年，包括企業號在內的 3艘福特級航母將在2020和2030年代取代3艘退役的尼米茲級航母。因此到2036年，美國海軍仍可部署11艘現役航母。

其他的預算調整的選擇包括取消B-21隱形轟炸機的開發，刪除海軍的301艘大造艦計劃，以及減少核武器的數量。

報導認為，平心而論，預算編製人員對刪減後的國防預算計劃並未盲目樂觀，該報告承認每種選項都會有副作用，未來可能會後悔為增強空防而擴增非隱形戰機，而第3艘福特級之後不再建造航母，將導致海軍在2048年前只剩6艘航母服役。

報導說，從政治與體制上觀察，很難想像五角大廈會停止F-35這樣的旗艦型項目。雖然如此，在聯邦赤字不斷增長的壓力，美國軍方會有幾年得勒緊褲帶過日子了。

(中時電子報)