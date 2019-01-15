陸200艘漁船群集南沙 美智庫：中國海上民兵

美國智庫公布的南沙群島出現大量大陸漁船聚集的衛星照片。（圖／CSIS)

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中時電子報
美國軍方指控中國在南海聚集大量漁船騷擾他國船隻

據美國智庫公布對衛星照片的分析顯示，近來在南海南沙群島附近水域有大量的中國漁船群集活動，這些船隻多數可能是所謂的「中國海上民兵」。其中大多數聚集在中國大陸所控制的渚碧礁與美濟礁附近，部份在菲律賓所佔據的中業島與台灣所控制的太平島附近水域。

據《環球網》引述菲律賓媒體報導指出，這次公布圖片並進行分析的亞洲海事透明倡議組織(AMTI)主任葛列格里．波林(Gregory Poling)表示，衛星圖像顯示這些船隻大部分聚集在渚碧礁和美濟礁的瀉湖內以及菲律賓聲稱的島嶼附近的水域，他認為，這可能是一大群由中國所組織的「海上民兵」有計劃的活動。

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美國智庫公布的衛星雷達訊號圖，顯示大量漁船聚集在渚碧礁附近。（圖／CSIS)

隸屬於美國智庫戰略與國際研究中心(CSIS)的亞洲海事透明倡議組織指出，帶有合成孔徑雷達的衛星在通過渚碧礁上空時發現有多達200艘以上的船隻聚集，而據先前的蒐集的訊息指出，這些船隻大多沒有進行捕魚活動，僅下錨泊或在島礁間穿梭。此外，在菲律賓佔領的中業島、南鑰島以及台灣佔領的太平島附近也發現至少10艘中國大型漁船。

該組織主任波林說，這些漁船群每次停留數周，僅在衛星經過時間內進行捕魚活動。據分析，這種規模的船隻與該區域漁獲量不符，它們有可能是中國大陸所組織、負有其他海上監控任務的海上民兵。

《菲律賓星報》稱，波林曾於去年12月一次在馬尼拉召開的安全論壇期間指出南海可能存在「中國海上民兵」，早於2017年8月的衛星圖像就曾發現渚碧礁的瀉湖中出現200艘船隻。

不過菲國總統府發言人表示，「海上民兵」的說法純粹是一種猜測，菲律賓軍方已做好準備，可以隨時在爭議海域應對任何威脅。菲律賓軍方並已開始對美國智庫報告的內容進行了調查。

(中時電子報)

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