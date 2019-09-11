網友發現宋慧喬7月曾點入和宋仲基有關的限時動態觀看。（圖／取自韓網）

「雙宋」宋仲基、宋慧喬2017年結婚，今年6月證實婚變，隔月法庭進行離婚調解後完成離婚手續，結束1年8個多月婚姻。近日有網友發現，宋慧喬婚變後仍曾點入關於宋仲基的限時動態觀看，而該帳號是支持雙宋的粉絲建立，其中有不少宋仲基的獨照和最新動態，引來網上熱議宋慧喬或許對宋仲基舊情未了。

宋仲基、宋慧喬3個月前丟下震撼彈，證實婚姻走到盡頭，雙方都是大忙人，最後選擇可由律師代勞處理離婚調解和平結束婚姻，之後宋仲基接拍多部作品，宋慧喬則忙跑活動站台與時尚活動，近日宋慧喬亮麗出席紐約時裝周，被香港主持人鄭紹康關心近況，宋慧喬大方回應：「一切OK不用擔心」。

有別於先前剛宣布離婚時偶爾憔悴的模樣，最近的宋慧喬已恢復成過去精神奕奕的狀態，然今有韓國網友爆料，指出宋慧喬今年7月曾點入雙宋粉絲所建的IG帳號瀏覽，並觀看了其限時動態，對此，網友說：「偶爾懷念下前夫沒什麼吧」、「雙方肯定是有感情的」、「念念不忘」、「該不會為了看cp飯更支持誰？」。

(中時電子報)